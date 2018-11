Giulia De Lellis parla dei terremotati di Amatrice: Salvini le fa una promessa VIDEO

Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show: la richiesta a Matteo Salvini

Giulia De Lellis è tornata al Maurizio Costanzo Show, nella puntata con protagonista Matteo Salvini. Proprio al Ministro dell’Interno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiesto chiarimenti a proposito dei terremotati d’Amatrice. Com’è noto, la nuova fidanzata di Irama ha perso una zia nella terribile tragedia che ha colpito la cittadina laziale nel 2016. E ad Amatrice, dove i segni della distruzione non sono scomparsi, vivono ancora lo zio e il cugino, che Giulia non può frequentare come vorrebbe. “Ogni volta che vado lì non posso vederli perché mancano le strutture. Non sarebbe più giusto dare i 6 euro, che si vogliono dare agli stranieri in Africa, alle persone di Amatrice che non hanno più nulla?”, ha chiesto la web influencer.

La risposta di Matteo Salvini a Giulia De Lellis su Amatrice

Salvini ha subito replicato a Giulia De Lellis, sottolineando che la situazione di Amatrice non è delle migliori. “Il problema lì non sono i soldi ma la lenta burocrazia”, ha spiegato il politico. Il leader della Lega Nord ha fatto però una promessa importante sul palco del Maurizio Costanzo Show. Quello di tornare presto tra i terremotati per risolvere la situazione. “Mi impegno entro Natale a tornare ad Amatrice con qualcosa di concreto per risolvere la faccenda”, ha assicurato l’ex compagno di Elisa Isoardi.

Giulia De Lellis offre il suo aiuto a Matteo Salvini

Subito dopo Giulia De Lellis ha offerto il suo aiuto a Matteo Salvini. Quest’ultimo non è infatti pratico con le Stories di Instagram, social network che ha cominciato ad usare da poco (tanto che ha solo 960 mila follower). “Io ci lavoro con le Storie, dopo gliele spiego”, ha detto la De Lellis, che è seguita da più di 3 milioni di persone.