Giulia De Lellis e Iannone stanno insieme: primo bacio in pubblico

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si baciano su Chi

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono a tutti gli effetti una coppia. Dopo i primi gossip e avvistamenti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il pilota di MotoGP sono usciti allo scoperto. Entrambi si sono concessi foto e dediche sui social network e non sono mancate le presentazioni in famiglia. Nei giorni scorsi l’influencer di Pomezia ha postato una foto proprio insieme al nuovo fidanzato e alla piccola Matilde, la sua adorata nipotina. Ai post su Instagram si aggiungono le foto dei paparazzi: il settimanale Chi in edicola mercoledì 26 giugno pubblica gli scatti che provano la forte passione tra Andrea e Giulia. I due si sono concessi una vacanza in Sardegna e si sono baciati in pubblico senza alcun timore.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si frequentano da un mese

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si frequentano da un mese. A fare il primo passo è stato lo sportivo, che ha chiesto il numero della nuova fidanzata ad alcuni amici in comune. Subito dopo è partito un serrato corteggiamento, alla quale la De Lellis ha ceduto. Inizialmente i due hanno provato a vedersi di nascosto ma sono poi stati beccati dai paparazzi. Prima in Svizzera, dove Iannone possiede una villa, poi a Barcellona, dove il centauro si è recato per una gara sportiva. In questi giorni Giulia e Iannone si stanno concedendo un po’ di relax in Sardegna.

La reazione di Andrea Damante alla nuova storia di Giulia

Di recente Andrea Damante ha detto la sua sulla nuova storia d’amore di Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto un certo disagio, visto che sperava di riconquistare di nuovo l’ex fiamma. Nessun commento è invece arrivato da Belen o da altri esponenti della famiglia Rodriguez, da sempre molto vicina a Iannone ma anche a Giulia. Il primo incontro tra la De Lellis e Iannone è avvenuto proprio due anni fa, subito dopo il Grande Fratello Vip, ad una cena a Milano alla quale ha partecipato tutto il clan Rodriguez insieme a Damante.