Giulia De Lellis ha mandato un messaggio a Monte prima del GF Vip

Giulia De Lellis sorprende tutti: Francesco Monte racconta di aver ricevuto un messaggio prima del GF Vip

Francesco Monte al Grande Fratello Vip ha raccontato di aver attualmente un bel rapporto con Giulia De Lellis. Secondo quanto scrive Isa e Chia, nella serata di ieri i concorrenti hanno guardato le foto di tutti coloro che hanno preso parte alla versione Vip del noto reality nelle scorse edizioni. In questo modo, hanno fatto un passo indietro nel passato, parlando appunto dei loro predecessori. Ed ecco che Francesco ha rivelato, a questo punto, di conoscere diversi concorrenti delle passate edizioni, in particolare Andrea Damante e Giulia. Da ciò che ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne, si percepisce che è in buoni rapporti con entrambi. Ricordiamo, infatti, che qualche anno fa l’ex coppia del Trono Classico aveva avuto qualche piccolo fraintendimento con Francesco. Ma tra loro è arrivata la pace proprio durante la partecipazione di Giulia al reality. L’ex corteggiatrice ha più volte pensato a Monte mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si avvicinavano. La De Lellis temeva che Francesco avrebbe potuto soffrire troppo. Questo gesto non era passato inosservato da Francesco, il quale fuori dalla Casa aveva poi conosciuto Andrea.

Giulia De Lellis e Francesco Monte in ottimi rapporti: i consigli dell’ex gieffina

Francesco ci ha tenuto a rivelare agli altri concorrenti della Casa che Giulia è una brava ragazza, sempre molto affettuosa nei suoi confronti. Non solo, Monte ha affermato di aver ricevuto un messaggio dalla De Lellis prima di entrare nel reality. L’ex gieffina gli ha fatto l’in bocca al lupo e gli anche dato qualche consiglio su cosa portare all’interno della Casa. Dunque, tra i due al momento c’è un bel rapporto ed ecco che sui social c’è anche qualche fan che vorrebbe addirittura vederli formare una coppia. Il gesto di Giulia è stato ben visto dal pubblico, ma anche dallo stesso Francesco che non ha potuto non spendere belle parole per lei.

Francesco Monte spende belle parole per Andrea Damante e Giulia De Lellis

Inaspettato il discorso di Francesco sulla De Lellis. Il gieffino ha anche parlando di Andrea, definendolo “un personaggione”. Dunque, con entrambi sembra aver instaurato un bel rapporto. L’ex corteggiatrice, come sempre, riesce a sorprendere tutti. Infatti, Giulia non ha rivelato di aver mandato un messaggio a Monte pubblicamente e questo, per molti fan, le fa anche onore in quanto avrebbe potuto marciarci sopra.