Giulia De Lellis e la fake news sul papà scomparso: cosa è successo

Ieri sera l’influencer è stata costretta a intervenire sui social per smentire una notizia sul padre trapelata in rete, ma era tutto falso

Ieri sera la famiglia De Lellis si è ritrovata al centro di una fake news su papà Giulio scomparso. Ovviamente non c’è niente di vero. Tutto è nato da una notizia scritta in modo fuorviante e che ha allarmato anche amici e parenti della famiglia. Così Giulia De Lellis ha deciso di smentire questa fake news, ma è riuscita a mantenere la calma nel farlo. Di fronte a una notizia del genere sulla propria famiglia magari più di qualcuno perderebbe le staffe, perché è stata strumentalizzata una sua storia su Instagram pubblicata a fin di bene. Proprio questa storia in questione spiega cosa è successo col papà di Giulia De Lellis. La verità è che il signor De Lellis sta bene e non ha fatto perdere le sue tracce.

L’influencer ha condiviso tra le sue stories l’appello di alcune persone preoccupate per la scomparsa del loro papà a Roma, affinché si diffondesse la foto dell’uomo e aumentassero così le possibilità di ritrovarlo. Dunque l’uomo scomparso non è il papà di Giulia, ma il padre delle persone che si sono rivolte a lei per un aiuto. Purtroppo la notizia che ha iniziato a circolare sui social era alquanto ingannevole e molti leggendo i titoli si sono preoccupati, chiedendosi cosa fosse successo. Si può solo immaginare la reazione di un amico o di un parente che magari non vedeva e non sentiva il signor De Lellis da qualche ora e si è allarmato. Giulia De Lellis ha scoperto la fake news sul padre e l’ha prontamente smentita.

Tra le sue stories ha condiviso lo stamp della notizia in questione e ha scritto: “Mio papà sta bene. È solo una fake news (i parenti lontani possono tranquillizzarsi)”. Come prova di quanto detto, non che ce ne fosse bisogno, Giulia ha registrato un video al papà che in quel momento era seduto di fronte a lei. Non ha mancato di ironizzare sull’accaduto e ha invitato il papà a confermare che lo avessero ritrovato. Il signor Giulio è stato al gioco e ha confermato, intanto pare fosse al telefono con la sorella di Giulia, Veronica. Anche i fan, molto affezionati alla famiglia De Lellis, si sono tranquillizzati scoprendo che era solo una fake news su papà De Lellis.