Giulia De Lellis: “Ecco quanto guadagno davvero” e il grazie a Damante

Giulia De Lellis si racconta, fresca di debutto alla conduzione in solitaria. Il 7 giugno è decollato Love Island, dating show messo in onda da Discovery+, che la vede timoniera. Un sogno che si realizza, visto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai nascosto di ambire ad un programma tv tutto suo. Obbiettivo centrato. Intervistata da Fanpage.it, l’influencer dei record ha fatto il punto sulla sua carriera, tornando anche a parlare dell’ex storico, Andrea Damante (oggi Giulia è felice al fianco di Carlo Beretta).

Come è nato il progetto Love Island? E quando? La De Lellis spiega che c’era appena stato “il boom del film” (quello con Fabio Volo, ndr) e che durante i “festeggiamenti è arrivata la proposta”. Nessuna esitazione nell’accettarla. Ma che cosa ha in più di molte altre? Tutto quello che tocca diventa ‘oro’, che sia un film, un libro o un’ospitata televisiva. Dove sta il segreto di Giulia? “Non penso di avere qualcosa in più – spiega -. Semplicemente, il mio modo di comunicare e la mia empatia mi rendono diversa, così come il fatto di essere sempre rimasta me stessa. Ma non credo di avere una caratteristica in più rispetto alle altre”.

Detto così sembra tutto semplice e naturale. E in effetti per lei lo è. In tantissimi però sono alla ricerca della formula magica del successo sui social. Eppure non la trovano. O almeno non ottengono i risultati di ‘Giulietta’. Come se lo spiega un simile fenomeno? “Non ho mai avuto il controllo dei numeri, mi crea ansia e nervosismo inutili. Penso che il segreto sia proprio questo. Non ho mai forzato nulla. Quello che mi capita accade perché cerco di ottenerlo con studio, impegno e determinazione”.

La giovane ex commessa romana ribadisce che non ha mai voluto diventare una influencer a tutti i costi. Le è capitato quasi per caso. Ma quando le occasioni sono arrivate non se le è fatte sfuggire. “La mia fortuna consiste nel fatto di non avere mai usato alcun tipo di maschera, chi mi segue lo ha riconosciuto”, rimarca.

Capitolo Love Island: anche nella scelta del cast Giulia ha detto la sua, seppur sempre restando dietro le quinte: “Non volevo incontrarli per non condizionarli e soprattutto perché i ragazzi che entrano nella villa non possono avere contatti con l’esterno”. Quindi assicura che tutti quelli che partecipano al programma non sono “malintenzionati” alla ricerca del mero successo. Ricorda inoltre che “fanno mestieri normali e non hanno avuto precedenti esperienze importanti in tv”.

C’è chi paragona Love Island a Temptation Island. L’allieva sfida il maestro? Cioè, la De Lellis sfida Maria De Filippi? “A parte che non sfiderei mai Maria ma andiamo in onda in periodi diversi, c’è prima Love Island e poi Temptation. E poi sono due format diversi. Di simile c’è solo il nome”.

Si mormora che oggi Giulietta guadagni parecchio, al pari di un calciatore di serie A. Alla domanda tanto ‘impertinente’ quanto curiosa posta da Fanpage, l’influencer risponde così, senza sottrarsi: “Non amo parlare di numeri però questo lo devo dire: mi piacerebbe guadagnare quanto un calciatore di serie A. Non è così, sfatiamo questo mito (ride, ndr)”.

Si passa all’argomento gossip. Lei è stata chiacchieratissima, in particolare quando ha vissuto assieme ad Andrea Damante. Le voci della cronaca rosa si sono fatte ancor più tambureggianti quando si è saputo che Giulietta è stata tradita dal deejay veronese. “È una fetta di questa immensa torta – spiega -. Non mi disturba, non mi peggiora, non mi aiuta. L’ho sempre tenuto in considerazione ma mi ci faccio toccare nel giusto modo. Non credo di essere qui grazie al gossip. Credo subentri quando il personaggio in questione ha qualcosa da raccontare. Poi c’è chi ha solo quello e chi ha anche altro”.

Infine un pensiero per Damante. Nei suoi confronti non nutre rancori. Anzi confessa che sarà sempre “grata ad Andrea” perché con lui è cresciuta, facendo i primi passi nel mondo dello spettacolo e anche tanti step di vita. “Gli sarò sempre legata. Con lui sono cresciuta tanto dal punto di vista umano”, conclude.