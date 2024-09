Giulia De Lellis e la foto in ascensore: il dettaglio hot non sfugge

Ultimamente Giulia De Lellis è stata letteralmente al centro del gossip per la sua freschissima relazione con Tony Effe. C’è infatti chi nelle ultime settimane sta continuando a chiedersi se lei e il rapper stiano ancora insieme, dal momento che nessuno ha più visto foto o stories di coppia postate dai due dopo il famoso dissing tra Tony e Fedez, e chi invece è pronto a scommettere che tra i due la storia d’amore stia procedendo a gonfie vele, complici alcuni dettagli presenti negli scatti postati dalla De Lellis riconducibili ad alcuni angoli dell’abitazione di Tony Effe.

E a proposito di dettagli, nelle ultime ore il web è letteralmente impazzito a causa di un particolare a dir poco hot comparso proprio in una delle stories pubblicate dall’influencer sul suo profilo Instagram.

La foto con il dettaglio hot

Mentre il mondo del gossip era impegnato a seguire il dissing tra Fedez e Tony Effe, Giulia De Lellis ha continuato la sua vita cercando di tenersi lontana dai riflettori. Ora che però la faida tra i due rapper sembra essere conclusa, l’influencer è tornata a far parlare di se. Nelle ultime ore infatti, la De Lellis ha postato uno scatto su Instagram che ha decisamente catturato l’attenzione del pubblico.

Mentre si trovava all’interno di un ascensore, l’influencer ha voluto scattarsi una fotografia da postare sui profili social per aggiornare, come di consueto, i followers sui suoi spostamenti giornalieri. Peccato che però non si sia resa conto del fatto che sulla porta di legno dell’ascensore, proprio dietro di lei, fosse stato inciso il disegno stilizzato di un organo sessuale maschile.

Un dettaglio che ha suscitato l’ilarità del web. A quel punto, molto probabilmente alcuni dei followers della De Lellis devono averla avvertita dato che, di li a poco, l’Influencer si è preoccupata di pubblicare un altro scatto zoommando sul dettaglio hot. Quasi come a voler dire, in perfetto stile De Lellis: “Me ne sono accorta ma ho voluto strapparvi un sorriso“.

Giulia De Lellis vs Belen: è tornato il sereno?

A proposito di faide, un’altra molto chiacchierata è stata senza dubbio quella tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Una situazione che però, soprattutto ultimamente, sembra essere rientrata definitivamente. Un primo segnale distensivo era infatti già arrivato con la partecipazione dell‘influencer romana al matrimonio di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Nelle ultime settimane però, i fans delle due hanno notato altri dettagli che farebbero pensare a una riappacificazione. La showgirl argentina ha infatti commentato positivamente il flirt di Giulia De Lellis con il rapper Tony Effe, e in segno di risposta, poco dopo Giulia ha recensito in maniera del tutto positiva uno dei prodotti beauty di Belen. Ma non è finita qui perché dal punto di vista professionale, l’argentina subentrerà a Giulia come conduttrice del programma Amore alla prova su Real Time.

Insomma, nonostante in passato le due siano state sempre sul piede di guerra per svariati motivi (tra i quali sembra esserci anche Andrea Iannone, ex fidanzato di entrambe), ora sembra proprio che il clima sia molto più disteso.