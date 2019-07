Giulia De Lellis, la dedica e la confessione: “Ti sto stringendo, più di tutti ci sarò”

Le news su Giulia De Lellis: messaggio speciale per un altro Andrea

Sin da quando ha fatto la sua comparsa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante Giulia De Lellis si è data completamente e ha sempre vissuto a pieno le situazioni che le si sono presentate; lo stesso possiamo dire del suo percorso al Grande Fratello e di molti altre sue partecipazioni televisive. Pur non eccedendo come molti personaggi dello spettacolo Giulia ha sempre condiviso i suoi momenti belli e tristi anche con i fan, e oggi non potevamo che farvi notare le parole che ha usato per una persona speciale che porta il nome di “Andrea” che però non è né Andrea Damante né Andrea Iannone: non esistono solo i fidanzati e le storie d’amore in questa vita, no?

Giulia De Lellis, le parole bellissime per un amico: “Non serve che io ti dica altro”

Tra le sue Instagram stories la De Lellis ha infatti pubblicato un video del proprio passando commentandolo con delle parole significative e che chiunque tenga a qualcuno avrebbe il piacere di ricevere: “Cercando una foto – ha così esordito la De Lellis parlando al suo amico Andrea – mi accorgo che io e te ne abbiamo poche, e brutte. Ma i momenti come questo per quanto mi riguarda non hanno bisogno di tante parole. Non sono lì fisicamente – ha poi aggiunto – ma ora mentre mi leggi ti sto stringendo più di tutti. E più di tutti, io ci sarò. Non serve che io ti dica altro… Sai tutto! Buon compleanno, cuore mio!”. Una dedica e una confessione al tempo stesso che avrà riempito di gioia Andrea, almeno secondo noi.

Giulia e Andrea Iannone, la storia va a gonfie vele

Prosegue a gonfie vele intanto la storia d’amore tra Giulia e Iannone, e lo dimostrano non solo le ultime news dei giornali sul loro conto ma anche le storie Instagram che i due pubblicano di continuo: basti pensare a quella che è stata pubblicata dopo la storia a cui abbiamo fatto riferimento in questo articolo, in cui si vede proprio Giulia riempire di baci lo sportivo. Per la De Lellis insomma è un periodo d’oro in tutti i sensi: staremo a vedere se questo Andrea sarà quello giusto.