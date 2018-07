Giulia De Lellis criticata da Danilo del GF 15: spiegati i motivi dell’attacco

Giulia De Lellis e le critiche ricevute da Danilo Aquino: svelati i motivi che hanno scatenato lo sfogo dell’ex concorrente del GF 15

Lo sfogo di Giulia De Lellis, che sui social la scorsa settimana ha perso le staffe ed ha iniziato ad insultare le persone che le chiedevano assiduamente di Andrea Damante, non è proprio piaciuto a tutti. Tra quelli che non hanno gradito la cosa, come moltI forse già sanno, c’è anche Danilo Aquino. L’ex concorrente del GF 15, infatti, di tutta risposta aveva pubblicato su Instagram un video dove, nello specifico, invitava la De Lellis ad avere un po’ più di rispetto per i suoi fan. Ospite oggi a Non succederà più (programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio) l’ex gieffino però a tal proposito ha voluto chiarire alcune cose, spiegando i motivi che lo avrebbe spinto a dire la sua quel giorno.

Danilo Aquino del GF 15: “Sono pure fan di Giulia De Lellis ma…”

Perché Danilo Aquino dopo aver visto Giulia De Lellis perdere la pazienza con alcuni suoi follower ha risposto a quest’ultima con frasi tipo “Vai a lavorare” o “Ricordati da dove sei venuta”? Ebbene, stando a quanto dichiarato dall’ex gieffino, il suo non voleva essere un attacco personale, anzi. “Io sono pure un fan della De Lellis, ammetto che è una bellissima ragazza, che ha saputo fare a 22 e non tutti sono capaci, anzi le auguro ancora di più di quello che fa però deve essere meno… insomma anche meno” ha dichiarato oggi Danilo. “Se tu non vuoi che ti vengano dette determinate cose esci dai social così la gente non ti dice niente” ha poi aggiunto lo stesso.

Danilo Aquino a Radio Radio: ecco cosa lo ha spinto a pubblicare il video contro Giulia De Lellis

Quando Danilo Aquino ha visto il video-sfogo di Giulia De Lellis si trovava al bar con gli amici. Lui, infatti, non è stato l’unico a vedere e sentire le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tra le persone presenti ci sarebbero stati anche dei ragazzini che, stando a quanto raccontato da Danilo, sarebbero rimasti allibiti dalle parole della De Lellis. Tutto questo, allora, avrebbe spinto Danilo Aquino a replicare una volta arrivato a casa. Per chiudere una volta per tutte il suo discorso, tuttavia, Aquino alla fine scherzosamente ha affermato: “La verità è che non mi so tenere un cecio in bocca”.