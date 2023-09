Giulia De Lellis contro Ferragni e Fedez: faida social e reazioni

Poche ore fa Giulia De Lellis si è resa protagonista di un gesto che di certo non è stato apprezzato dai Ferragnez. L’influencer di origini romane ha infatti condiviso nelle sue stories di Instagram un post che sta facendo discutere molto, salvo poi rimuoverlo poco dopo.

Pochi giorni fa infatti, come molti sapranno, è stata pubblicata su Amazon Prime Video l’attesissima puntata speciale della seconda stagione di The Ferragnez dedicata alla conduzione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Una puntata molto particolare, e per questo non apprezzata da tutti, in cui l’influencer si è messa letteralmente a nudo raccontandosi e mostrando tutta la sua fragilità e le sue preoccupazioni in vista della partecipazione alla kermesse canora. Un momento nel quale, come più volte ribadito dalla stessa Ferragni, Chiara avrebbe voluto appoggio da parte del marito Fedez che invece non ha fatto altro che metterla a disagio e rendersi protagonista del Festival oscurando la moglie.

Come facile immaginare, date le tematiche trattate, si è trattato di una puntata che ha creato un acceso dibattito e ha scatenato anche critiche feroci da parte di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato un lungo post sui suoi profili social nel quale ha criticato duramente la Ferragni (qui per i dettagli). Ma cosa c’entra in tutto ciò Giulia De Lellis? Ebbene, l’influencer romana ha ricondiviso sui suoi profili social uno stralcio del post della Lucarelli facendo scoppiare una bella polemica e attirandosi le ire dei Ferragnez, che non si sono fatti attendere e hanno reagito alla provocazione. Ecco che cosa è successo.

Il post di Giulia De Lellis

“Qui ho riso forte, sorry”, ha scritto Giulia De Lellis su Instagram ricondividendo una parte del lungo post dedicato da Selvaggia Lucarelli alla recensione dell’episodio della seconda stagione di The Ferragnez dedicato a Sanremo. E così l’influencer romana ha fatto intendere a tutti i suoi followers, e non solo, di appoggiare totalmente l’opinione della Lucarelli.

Ciò che ha scatenato la polemica è stato anche il fatto che la De Lellis abbia voluto ricondividere sul suo profilo proprio la parte del lungo post dedicata al manager della Ferragni: Fabio Maria D’Amato. In particolare ciò a cui la Lucarelli ha fatto riferimento in questo stralcio è il rapporto tra l’influencer e il manager che, a detta della giornalista, non sopporterebbe per nulla Fedez (e viceversa).

Come anticipato il post è stato (quasi) subito rimosso dalla De Lellis ma gli utenti avevano già fatto numerosi screen che hanno iniziato a circolare sul web, diventando in poco tempo virali.

L’immediata replica di Chiara Ferragni e Fedez

Inutile sottolineare l’enorme quantità di commenti che sono giunti a Giulia De Lellis. Ovviamente molti di questi difendevano a spada tratta Chiara e Fedez che quindi hanno deciso di non starsene in disparte e di lasciare qualche like ad alcuni post in loro difesa. Il primo like è stato quello di Fedez alla replica di un utente che ha scelto di provocare Giulia De Lellis e Selvaggia Lucarelli riportando alla luce la famosa “questione Israele”: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?”.

Solo qualche mese fa infatti, la giornalista e l’influencer romana sono state investite da una vera e propria bufera mediatica: in particolare la Lucarelli era stata al centro delle critiche per essere stata troppo “indulgente” nei confronti della De Lellis e dei numerosi scivoloni dei quali quest’ultima si era resa protagonista durante il suo ultimo viaggio in Israele. Secondo molti infatti, la giornalista sarebbe stata insolitamente “gentile” nel giudicare l’influencer romana, probabilmente perché appartenente alla sua stessa agenzia. Indulgenza che invece non ha dimostrato per niente nei confronti dei Ferragnez.

Chiara Ferragni invece ha lasciato un like a un commento, su Twitter, in cui un’utente ha postato la storia cancellata della De Lellis scrivendo: “Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività. Perché in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. Ma dirò solo: non piangere acrimoniosa”.

Per concludere, i fans più attenti si sono anche resi conto che Chiara e Federico hanno deciso di togliere il follow da Instagram alla De Lellis. Insomma, è guerra aperta. Come andrà a finire questa storia? I tre riusciranno a tornare in buoni rapporti?