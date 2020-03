Giulia De Lellis chiama Damante in diretta: “Un po’ d’ansia”, l’amica ride

Giulia De Lellis e Andrea Damante, i fan chiedono una diretta condivisa su Instagram

Giulia De Lellis è tornata a fare una diretta su Instagram oggi. Nei giorni scorsi ha spesso scelto un tema per le sue dirette, ma a volte erano semplici chiacchierate con i fan e così è stato anche oggi. Giulia ha bussato in qualche casa, chiamando in diretta alcuni amici oppure qualche fan, come stanno facendo anche altri influencer durante questa quarantena. Naturalmente tra i commenti quello più gettonato riguardava una stessa persona: Andrea Damante. Che fra i due qualcosa si sia riacceso appare sempre più evidente, ma bisogna attendere conferme da parte dei diretti interessati prima di brindare a un ritorno di fiamma. Se così dovesse essere, s’intende. C’è chi spera comunque che Giulia De Lellis e Andrea Damante tornino insieme, così tanti oggi la hanno incoraggiata a chiamare proprio lui in diretta. Per mezzora Giulia ha ignorato queste richieste, poi poco prima di concludere la diretta ha ceduto.

Giulia De Lellis chiama Andrea Damante su Instagram? “Vediamo se risponde”

Prima ha sorriso leggendo le continue richieste di chiamare Damante, ci ha un po’ pensato, e poi ha brevemente parlato di suo fratello. Fino ad accettare la sfida: “Volete che io faccia questa chiamata? Va bene, la faccio questa chiamata”. Ha provato a cercare Damante tra le persone con cui avviare una diretta condivisa su Instagram, ma non è chiaro se lo ha trovato e lui non ha risposto oppure non lo ha trovato affatto! In un primo momento infatti Giulia ha esclamato: “Ecco qua, visto che è fortemente richiesta la cosa. Dov’è? Dai, vediamo se risponde”. Poi però ha sorriso, lo stesso sorriso della scorsa volta in cui ha parlato del Dama, ed è tornata a spulciare l’elenco: avrà solo scherzando? Oppure Andrea non ha risposto? Giulia infatti ha aggiunto: “Scherzi a parte. No vorrei fare queste chiamate, ma non riesco a capire perché Instagram non ti dà la possibilità di selezionare un nome e metterlo in chiamata. Quindi posso chiamare solo le persone che io vedo. Ma non c’è, mi dispiace”.

Giulia De Lellis agitata, l’amica se la ride: Damante è tornato davvero?

La diretta di Giulia e Andrea insieme non c’è stata, ma dopo un po’ Giulia si è mostrata decisamente agitata. “Sto morendo di caldo”, ha detto. L’amica Alessandra, che sta trascorrendo la quarantena a Roma con lei, le ha detto che si era agitata e ha cominciato a ridere! Giulia ha risposto: “Sì, devo dire che mi stava venendo un attimo un po’ di… ansia”. Anche stavolta però ha detto di scherzare: “Sto scherzando, vi prendo un po’ in giro perché so che voi vi divertite con poco. Mi piace scherzare su questa cosa, perché mi fate morire dal ridere”. L’amica però non ha smesso di ridere e sembrava proprio divertita dal siparietto: “C’è la Ale che si sta sbellicando!”, ha commentato la De Lellis.