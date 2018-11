Giulia Bevilacqua: “Il nome scelto per mia figlia, piango ancora per mio papà”

Giulia Bevilacqua incinta della sua prima figlia: l’attrice parla del nome che darà alla bambina

Giulia Bevilacqua è incinta della sua prima figlia e alla rivista Grazia rivela qualche dettaglio al riguardo. Sposata con Nicola Capodanno, l’attrice di 39 anni ora è pronta finalmente a diventare mamma. Il termine della gravidanza è prevista per il prossimo 19 novembre. Dunque, manca davvero poco e Giulia diventerà madre per la prima volta. Ma come si chiamerà sua figlia? L’attrice, in realtà, ha già scelto il nome insieme al marito. Non ha, però, intenzione di rivelarlo fino a che la bambina non nascerà. Il motivo? Sono subito stati d’accordo su un nome in particolare, ma poi si sono resi conto di non aver fatto le prove con altri nomi. Proprio per tale motivo, hanno deciso di aspettare. Quindi dovremo attendere anche noi per scoprire come si chiamerà la loro bambina. Dal 27 dicembre uscirà il film I tre Moschettieri di Giovanni Veronesi, in cui lei interpreta Milady. Quando hanno girato le scene della nuova pellicola, Giulia era già incinta.

Giulia Bevilacqua interpreta Milady in I tre Moschettieri di Veronesi: il dolore per la perdita del padre

Aveva già scoperto di essere incinta Giulia quando ha partecipato al provino del film. In particolare, l’attrice racconta nell’intervista che quando Veronesi l’ha chiamata aveva appena fatto il test di gravidanza. In quel momento, non ha però avuto il coraggio di rivelarlo al regista, anzi si sentiva in imbarazzo, tanto che lui pensò che non fosse felice di interpretare Milady. Ma l’attrice era davvero felice per questo ruolo, ma ancora doveva realizzare che sarebbe diventata per la prima volta mamma. In questi ultimi anni, Giulia ha però vissuto un dolore molto grande. L’attrice ha dovuto affrontare la morte del padre, due giorni prima del suo matrimonio. Decisero di spostare le nozze all’anno dopo, in quanto non riusciva a salire sull’altare con tanta sofferenza.

Giulia Bevilacqua: “Quei 40 minuti in cui ancora mi viene lo sconforto e non riesco a smettere di piangere”

Giulia continua a provare un grande dolore per la perdita del padre. Avrebbe voluto vederlo giocare insieme a sua figlia. Nel corso dell’intervista, confessa che ancora oggi piange per la morte di suo papà. Intanto, ci tiene a fare una grande promessa alla bambina che sta per nascere. Le lascerà tutto lo spazio di cui ha bisogno per diventare grande. “Cercherà di innaffiare la sua creatività e fantasia, perché creda nei suoi sogni. Le lascerà tanto spazio vuoto: la nota è fondamentale”, confessa Giulia.