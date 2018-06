Giulia e Andrea non sono tornati insieme: parla la De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante: la verità sul presunto ritorno di fiamma

Continuano ad essere i protagonisti indiscussi di questa estate 2018. Giulia e Andrea sono sempre al centro dell’attenzione, soprattutto da quando sono tornati a farsi vedere in giro insieme. La rottura tra l’ex coppia di Uomini e Donne sembrava essere qualcosa di definitivissimo, eppure qualcosa sta cambiando. Dopo il primo avvistamento, la diretta interessata ha rotto il silenzio e ha spiegato ai suoi fan cosa sta accadendo con Damante. La giovane romana ha dichiarato di non essere tornata insieme al dj, ma di non reputarlo nemmeno solo un amico. Ora, dopo nuovi silenzi, la ragazza ha sputato nuovamente il rospo, spiegando cosa la leghi all’ex tronista.

Andrea Damante: Giulia De Lellis ancora confusa, nuovi dettagli

La pagina Instagram GossipeTV ha ricevuto delle esclusivissime foto di Andrea e Giulia mentre erano insieme a cena fuori. La persona che li ha incontrati ha raccontato che con l’ex coppia c’erano anche una signora e un ragazzo, che potrebbero essere stati quasi sicuramente la mamma e il fratello della De Lellis. Il fan ha chiesto una foto con i due ex del Trono Classico, ma loro si sono rifiutati. Sembrerebbe che Damante e la romana abbiano chiarito immediatamente di non voler apparire insieme nello stesso scatto. Successivamente, la giovanissima ragazza è andata incontro al ragazzo, chiarendo il motivo del rifiuto appena ricevuto. “Certo che mi faccio la foto con te, però non mettere foto di me e Andrea perché non siamo tornati ancora insieme.” A quanto pare, i due sono ancora nella fase dei chiarimenti e per il momento preferiscono tenere ancora un po’ le distanze.

Giulia De Lellis chiarisce la situazione con Andrea: la verità

Il ritorno di fiamma pare ormai essere vicinissimo. La De Lellis ha parlato di un ‘ancora’, che lascia buone speranze a tutti i milioni di fan che credono ancora nello loro bellissima storia d’amore. A quanto pare, l’ex coppia sta aspettando di essere sicura al cento per cento del proprio futuro amoroso per annunciare a tutti la decisione finale.