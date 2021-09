Girls Aloud, dramma: morta a 39 anni Sarah Harding, parla la madre

Dramma nel mondo della musica e della tv britannica: domenica 5 settembre 2021 il cuore della cantante delle Girls Aloud, Sarah Harding, ha smesso di battere. L’artista si è spenta all’età di 39 anni, dopo aver lottato con un tumore al seno che ha poi intaccato altri organi, portando la giovane donna a una prematura scomparsa. L’annuncio tragico è stato fatto da sua madre, Marie, che ha pubblicato un post su Instagram in cui ha reso noto di aver perduto la figlia per sempre.

All’inizio del 2021, la Harding ha dato alle stampe il suo libro di memorie, Hear Me Out pubblicato sul Times, Harding. In un estratto del volume, ha scritto: “A dicembre il mio dottore mi ha detto che il prossimo Natale sarebbe stato probabilmente l’ultimo”. Purtroppo, quel medico non si sbagliava. Nell’agosto del 2020 Sarah ha raccontato ai media d’oltremanica che la malattia da cui era stata colpita si era diramata dal seno ad altre parti del corpo, lasciandole pochissime speranze di sopravvivenza.

Sarah Harding, la madre piange la figlia: “Una stella luminosa e splendente”

Marie ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero della figlia, spendendo parole toccanti, dense di dolore ma anche di orgoglio per il percorso artistico e umano fatto da Sarah lungo la sua vita:

“È con profondo dolore che oggi condivido la notizia che la mia bellissima figlia Sarah è tristemente scomparsa. Molti di voi sapranno della battaglia di Sarah contro il cancro e che ha combattuto strenuamente, dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno. Se ne è andata pacificamente questa mattina. Vorrei ringraziare tutti per il grande supporto datole nell’ultimo anno. Significava molto per Sarah. Le dava molta forza e parecchio conforto il sapere di essere amata. So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia: era una stella luminosa e splendente e spero che sia così che potrà essere omaggiata”.

Sarah Harding delle Girl Aloud: carriera e successi

L’artista ha raggiunto la notorietà nel 2002, prendendo parte in qualità di concorrente a Popstars: The Rivals, un talent show di ITV che aveva il fine di far emergere band femminili e boy band in erba.

Con il gruppo Girls Aloud ha poi continuato a riscuotere successo nel Regno Unito. Tra le canzoni più famose, si ricordano Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump e Call The Shots.

Le Girls Aloud si sono riunite nel 2012, dopo che si erano concesse una breve pausa. La reunion è servita per pubblicare una greatest hits e andare in tournée. Hanno poi comunicato la loro separazione nel 2013.

Da allora Harding la si è vista al lavoro su più fronti, apparendo in Run for Your Wife e St. Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold e nel reality show di Channel 4 The Jump. Nel 2017 ha trionfato al Celebrity Big Brothers. Poi la malattia, la lotta e la scomparsa a soli 39 anni.