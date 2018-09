Giovanni Vernia vita privata: “La mia famiglia è il mio pilastro”

Il comico Giovanni Vernia è sposato e ha due figli: la confessione

Giovanni Vernia – età 45 anni – ha parlato per la prima volta della sua vita privata. Fin dagli esordi in Zelig, il concorrente di Tale e quale show ha sempre preferito mantenere riservata la sua vita sentimentale. Soprattutto perché ci tiene alla famiglia e alle persone più care. Come la moglie e i figli Matilda e Giulio Louis. E sì, perché Vernia è felicemente sposato da tempo ed è anche padre di due bambini. “La mia famiglia è il mio pilastro. Faccio un lavoro che ti fa perdere. Mia moglie e i miei bimbi ti tirano giù dalle nuvole, sono un ritorno alla realtà ed è una realtà bellissima. Ho due figli – Matilda, 8 anni, e Giulio Louis di 3 – con l’ultimo ci gioco sempre perché quando arriverà a 5 anni sarà troppo maturo per me!”, ha scherzato Giovanni in un’intervista concessa al settimanale Spy.

Chi è la moglie di Giovanni Vernia

La moglie di Giovanni Vernia è Marika, una donna del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Il comico ha trovato in Marika un aiuto fondamentale: è stata la signora Vernia a spronare il marito a non mollare mai, nonostante le delusioni che può riservare lo showbiz. I due si sono conosciuti anni fa alle Poste, dove Giovanni lavorava come impiegato prima di sbarcare a Zelig.

Le altre curiosità su Giovanni Vernia

Non solo risate nella vita di Giovanni Vernia: l’imitatore è laureato in Ingegneria elettronica. È inoltre un conduttore: da tempo presenta un programma radiofonico su RDS.