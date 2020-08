Giovanni Terzi, niente GF Vip: smentita. Cast, perché Signorini getta dubbi

Dopo Ludovica Pagani, Nicola Ventola ed Eva Grimaldi. che hanno smentito in prima persona la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 5, anche Giovanni Terzi, attuale fidanzato di Simona Ventura nonché annunciato futuro suo sposo, non farà parte del cast del reality. A darne notizia è Dagospia che sostiene che il giornalista avrebbe altri impegni e che quindi non entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Attualmente sono 4 i nomi dati per certi che non faranno parte del gioco. A questo punto è opportuno spiegare che: primo, non c’è ancora un cast ufficiale (come invece qualche organo di stampa ha scritto); secondo, Signorini e la sua squadra si divertono a depistare…

Giovanni Terzi, niente GF Vip 5: Signorini si diverte con la stampa

Chi meglio di Signorini può sapere come creare mistero e discussioni attorno a un programma? Il direttore di Chi, infatti, sembra divertirsi non poco con la stampa. Guarda a caso il presunto cast completo è stato fornito da 361magazine, testata online molto vicina al giornalista. E guarda a caso quel cast contemplava i 4 nomi di cui sopra. Nomi che hanno trovato recentemente smentita. Insomma, sembra proprio che Alfonso voglia un poco mescolare le carte e aumentare la suspense. D’altra parte la medesima strategia è già stata utilizzata per il cast del GF Vip 4. Ad esempio Antonella Elia, che quest’anno si è guadagnata la promozione a opinionista, fu smentita e data per certa in più occasioni prima dello show, anche dallo stesso Signorini. Quindi? Quindi bisognerà attendere ancora un po’ per avere più certezze.

Chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia? I nomi emersi finora

Nel cosiddetto cast ufficiale, che come spiegato non è ufficiale, sono emersi i nomi di Dayane Mello, la presentatrice tv Stefania Orlando, la soubrette Flavia Vento, la conduttrice Elisabetta Gregoraci, la Contessa Patrizia De Blanck, oltre a quelli smentiti dell’attrice Eva Grimaldi e della speaker radiofonica Ludovica Pagani. Per quel che riguarda gli uomini sono spuntati i profili dello web influencer Tommaso Zorzi, del giornalista Paolo Brosio, di Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti), del fratello di Mario Balotelli Enock Barwuah e del cantante Riccardo Fogli. Nell’elenco c’erano anche Nicola Ventola e Giovanni Terzi, i quali, però, non ci saranno.