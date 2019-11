A Le Iene va in onda lo scherzo a Giovanni Muciaccia, storico conduttore di Art Attack

Continuano gli scherzi de Le Iene ai personaggi famosi. Domenica 10 novembre vittima degli autori del programma di Italia 1 è stato Giovanni Muciaccia, il conduttore diventato famoso anni fa con il format Art Attack. Il 49enne si è parecchio incavolato per quanto accaduto e ha addirittura cercato di chiamare i Carabinieri. Per fortuna sono intervenuti in tempo le Iene e la moglie nonché manager Chiara, che è stata complice della trasmissione Mediaset. Ma cosa è successo di preciso a Muciaccia? Il presentatore è stato invitato a fare un calco in gesso delle sue mani per beneficenza. Un invito che Giovanni ha prontamente accettato non conoscendo però la realtà dei fatti.

Giovanni Muciaccia resta con le mani intrappolate nel gesso

Gli esperti del settore, complici de Le Iene, hanno intrappolato le mani di Giovanni Muciaccia nel gesso. Il conduttore di Art Attack era pronto a tirarle fuori, convinto di aver creato un bel calco, ma in realtà è rimasto bloccato. Subito dopo un altro aiutante della trasmissione di Italia 1 si è finto pazzo e ha terrorizzato Muciaccia nel suo studio situato in un seminterrato. Giovanni è scappato via e ha cercato aiuto in strada, a passanti e turisti stranieri. Successivamente si è recato in un bar – sempre con le mani nel gesso – per ottenere un contatto con le Forze dell’ordine ma sono intevenuti sul posto alcuni autori e la moglie Chiara che hanno svelato la verità.