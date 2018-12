Giovanni Martorana è morto: l’attore avvelenato dai fumi di una stufa

Giovanni Martorana è morto, avvelenato dai fumi di una stufa: l’attore è scomparso a 56 anni. Recitò in Malena, I cento passi, L’onore e il rispetto, Squadra Antimafia. Cinema, teatro e tv in lutto

Palermo, Giovanni Martorana è morto: l’attore aveva 56 anni e secondo le prime notizie sarebbe stato ucciso a causa delle esalazioni di una stufa a legna. Il suo corpo è stato ritrovato il 22 dicembre 2018 privo di vita nel suo appartamento di Monreale. Si ipotizza che la data esatta del decesso risalirebbe al 20 dicembre. La tragedia ha sconvolto il mondo del cinema, della tv e del teatro, ambienti in cui Giovanni era assai noto. Infatti il grande pubblico lo ricorderà per averlo visto sia sul grande, sia sul piccolo schermo. Apprezzato in tutta Italia, fu sempre legato alla sua Palermo.

Addio a U Saracinu, “un pezzo di quella Palermo che non si può dimenticare”

Conosciuto nell’ambiente con il soprannome “U Saracinu”, Martorana “era un pezzo di quella Palermo che non si può dimenticare. La sua faccia – inconfondibile – era comparsa in numerosi film diventati cult per il cinema locale, e non solo”, si legge du Palermo Today. Con lui se ne va un altro pezzo della città più vera. Attore di teatro, lungo la carriera aveva preso parte anche a pellicole cinematografiche di successo come Malèna, con la regia del premio Oscar Giuseppe Tornatore, La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, ma anche La matassa con Ficarra e Picone. E ancora lo si ricorda in Baaria, sempre diretto da Tornatore e Vento di Sicilia di Carlo Fusco, in cui recitò al fianco di Danny Glover.

Giovanni Martorana, non solo teatro e cinema: la carriera sul piccolo schermo

Non solo film e teatro, ma anche piccolo schermo. Martorana infatti aveva trovato spazio anche nella fiction di successo L’onore e il rispetto, al fianco di attori come Ben Gazzara, Ángela Molina e Vincent Spano. Nel 2010 aveva recitato poi nella serie televisiva Squadra antimafia – Palermo oggi, e due anni prima nel film tv L’ultimo padrino, con la regia di Marco Risi.