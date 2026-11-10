Giovanni Grazioso ha lasciato Uomini e Donne, l’errore di Maria De Filippi e il retroscena sulla decisione

The end, il trono di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne si è concluso. Lo ha reso noto il portale Isa e Chia dopo quanto accaduto durante la registrazione del 9 novembre. Ciò significa che nei prossimi giorni sarà trasmessa la puntata in cui il ragazzo catanese abbandonerà lo studio. Ma perché l’ex volto di Temptation Island ha scelto di non proseguire? Da quanto filtrato, ha riferito a Maria De Filippi e alla redazione di non stare bene a livello psicologico. Ha aggiunto che dopo la partecipazione al reality delle tentazioni, in cui è stato protagonista con l’ex fidanzata Sabrina Soussi, la vita gli è stata stravolta. E questo cambiamento lo ha disorientato a livello interiore. Ha infine dichiarato che ha bisogno di prendersi del tempo per sé, lontano da tutto e da tutti. La vicenda, però, forse è più complessa di quel che sembra.

Uomini e Donne, Giovanni Grazioso lascia il trono: non sta bene psicologicamente

Pochi giorni fa è trapelata un’indiscrezione che, riletta oggi, è alquanto curiosa: lo spiffero sussurrava che la redazione di Uomini e Donne avrebbe preso in considerazione l’opzione di far terminare anzitempo il trono di Giovanni. Ora arriva la notizia che il catanese ha deciso di andarsene. Domanda: è stato Grazioso a scegliere di mettere fine all’esperienza o il programma? Non si fa peccato a pensare che il gruppo di lavoro di Maria De Filippi e la stessa conduttrice potrebbero aver spinto il ragazzo a riflettere sul suo percorso e a indirizzarlo verso la decisione dell’addio. In altre parole è lecito credere che sia stato lui alla fine a decidere, ma dopo essere stato invitato a ragionare sulla piega che stava prendendo la sua esperienza.

Non è un mistero che il trono di Giovanni sia stato tutt’altro che entusiasmante e che il catanese ne stava uscendo male. Il fatto che se ne sia andato è un bene per lui e la sua immagine, sempre più compromessa. E pensare che a Temptation Island aveva fatto incetta di complimenti per la sua spontaneità e la sua semplicità, a differenza della sua ex Sabrina Soussi che fu travolta dalle critiche. Uomini e Donne, come avviene da sempre, quando nota che un personaggio passato da Temptation è amato, valuta se ci sono le condizioni e i requisiti per portarlo nel proprio universo. Con Grazioso, però, è stato fatto un errore di valutazione evidente.

L’errore di UeD e i tentativi di Maria De Filippi di rimettere in carreggiata il tronista

Il ragazzo non era affatto pronto per fare il tronista. E infatti ha collezionato una serie di sfondoni per nulla memorabili. Nel giro di pochi mesi è passato dall’essere amato dal pubblico a essere bersagliato. Fin dall’inizio del suo percorso a UeD ci si è accorti che il suo trono sarebbe stato alquanto complesso, per usare un eufemismo. E ovviamente se ne è subito resa conto anche Maria che, dopo poche registrazioni, ha provato a rimettere in riga il giovanotto. “Ma che hai perso la brocca, Giovanni? Io non ti riconosco più, ma che c’hai troppe ragazze lì al carrettino?“, aveva tuonato la conduttrice di fronte ad alcuni atteggiamenti piuttosto infantili del catanese.

Anche Tina Cipollari aveva espresso un parere simile: “Da te non me l’aspettavo. Non ti credo più, questo percorso è già iniziato male. Hai mandato via un sacco di ragazze senza neanche farle parlare. Non sei un ragazzo mite e sprovveduto come vuoi farci credere”. Dopo pochi giorni, per via di un caso poco trasparente con protagonista una ragazza napoletana, De Filippi ha di nuovo messo in guardia Grazioso, avvertendolo in modo chiaro sul fatto che la sua esperienza da tronista non era partita con il piede giusto: “Siamo partiti storti. Dobbiamo ricominciare e ripartire dritti. Non dimenticarti di dirmi la verità, ti chiedo solo questo. Io capisco l’ondata di successo che ti sta travolgendo ma comportiamoci con la massima trasparenza”.

Il punto non è soltanto che ci sia stata qualche presunta bugia detta da Giovanni. Il problema vero del suo trono è che non ha avuto né capo né coda. La storia di UeD è piena zeppa di scandalucci e situazioni poco trasparenti provocate da corteggiatori e tronisti. Ma almeno, spesso, si faceva un po’ di cosiddetto trash interessante. Grazioso, invece, è parso totalmente fuori luogo, pure per il ‘trash’. Resta il fatto che l’errore è a monte: il giovanotto del carretto delle brioche non era pronto per gestire un trono e chi lo ha messo potrebbe assumersi almeno una parte di responsabilità.