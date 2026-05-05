Giovanni Conversano a processo, trascinato in tribunale da Serena Enardu: i motivi, guerra totale tra ex

Serena Enardu trascina Giovanni Conversano in tribunale. La vicenda ha radici lontane. I due si conobbero nel 2007 a Uomini e Donne: lei era una tronista poco più che 30enne, lui un corteggiatore di 28 anni. Alla fine del percorso, la sarda non scelse nessuno. Maria De Filippi decise quindi di dare il trono a Conversano e stavolta fu Serena a fare la corte, avendo capito di provare una forte attrazione per l’uomo. Fu allora che iniziò la love story, durata un paio d’anni e finita non nel migliore dei modi. I due non si videro più e si rifecero una vita sentimentale: Giovanni sposò Giada Pezzaioli, Enardu si legò al cantante Pago. Per quasi un decennio non accadde più alcunché. Poi, nel 2019, i fatti che hanno spinto Serena a denunciare l’ex per diffamazione. E ora è in corso il processo a Lecce.

Giovanni Conversano a processo dopo la denuncia per diffamazione di Serena Enardu

Nei giorni scorsi, come spiegato dal quotidiano La Repubblica, Enardu è comparsa in aula come parte civile, insieme alla gemella Elga. Le loro dichiarazioni sono state acquisite dal tribunale nell’ambito dell’istruttoria in cui alla sbarra, oltre a Conversano, ci sono anche i responsabili di due testate online che avevano rilanciato quanto dichiarato dall’imprenditore. I fatti fanno riferimento a ciò che accadde tra gli ultimi mesi del 2019 e i primi del 2020, quando cioè Serena e Pago parteciparono prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello Vip.

Nel reality delle tentazioni, Serena si avvicinò a tal punto a un “single” che mise in dubbio la lunga relazione con il cantante. Alla fine del percorso nel programma, ci fu la rottura. E fu allora che Conversano, sia sui social sia in alcune trasmissioni tv, iniziò ad attaccare l’ex compagna. Attacchi che sono continuati anche quando Pago venne arruolato nel 2020 nel cast del GF Vip e fu raggiunto nella Casa più spiata d’Italia da Enardu, desiderosa di ricucire il legame perduto.

Cosa ha detto Conversano sul conto dell’ex fidanzata

All’epoca Conversano si rese protagonista di diverse esternazioni pesanti in riferimento al fatto che Serena si fosse avvicinata al “single” di Temptation Island. Eccone alcune per cui Enardu ha deciso di denunciarlo: “Qualsiasi cosa va bene… mamma mi… basta che sia di carne…” “della serie, basta che respiri!” … omissis… solo io potrei darle pane per i suoi denti…”. L’imprenditore sostenne inoltre in alcune interviste che la sarda non avesse intenzione realmente di volere ricucire con Pago quando accettò di andare al GF Vip, ma che agisse solo per avere visibilità. Arrivò persino a scrivere una lettera al cantante per metterlo in guardia.

Serena decise così di sporgere querela in Procura, a Cagliari, attraverso l’avvocata Monica Puggioni. Terminata l’inchiesta, la sostituta procuratrice Rita Cariello ha chiesto il rinvio a giudizio di Conversano, ma il processo, in sede di udienza predibattimentale, su specifica eccezione sollevata dai legali dell’imprenditore, Andrea Starace e Domenico Bitonto, è stato trasferito a Lecce per competenza territoriale. Non resta che capire che piega prenderà la vicenda giudiziaria, con Conversano chiamato a difendersi in tribunale.