Giovanni Ciacci: “Perché ho lasciato la Rai”, poi parla di Guaccero e Balivo

Giovanni Ciacci intervistato da Il Giornale rivela il motivo per cui ha lasciato la Rai

Diciamoci la verità, Giovanni Ciacci era uno dei tutor più amati di Detto Fatto. Con i suoi cambi look ha letteralmente incantato il pubblico che è rimasto con l’amaro in bocca quando ha scoperto la sua dipartita dalla trasmissione. Eh si, perché lo stylist ha fatto un cambiamento non da poco dato che da Rai Due è passato al Tv 8 dove, insieme ad Elenoire Casalegno, conduce Vite da Copertina un programma chiacchiericcio e divertente basato sul gossip. La coppia è a dir poco esplosiva, tra i due c’è una perfetta sintonia oltre all’amicizia che ormai li lega. In tantissimi, però, continuano a chiedersi perché Giovanni abbia lasciato il contenitore pomeridiano di Rai 2, dopo così tanti anni, e oggi finalmente è arrivata una risposta concreta.

Giovanni Ciacci. “Io lavoro dove mi sento libero di esprimermi. A Rai 2 non potevo più farlo”

A spiegarne il motivo è stato direttamente lui in un intervista per Il Giornale. La decisione di Giovanni di abbandonare la Rai è stata la mancanza di libertà. L’esperto di stile ha ricordato quando a Ballando con le Stelle ballò con un uomo (il ballerino Raimondo Todaro, ndr) ed ha rivelato che probabilmente è stata proprio questa sua scelta ad averlo allontanato da mamma Rai: “Ha dato molto fastidio questa cosa. La libertà dà sempre fastidio ma in Rai danno fastidio un sacco di cose”. Ciacci si augura di aver smosso qualcosa con questo gesto anche se ha precisato di non esserne proprio certo: “Speriamo, poi se l’ho smosso o non l’ho smosso… Ora sto da un’altra parte, mi diverto e lavoro benissimo. In generale io lavoro dove mi sento libero di esprimermi. A Rai2 non potevo più farlo e me ne sono andato”.

Le parole sulle donne di Detto Fatto: Caterina Balivo e Bianca Guaccero

Giovanni Ciacci ha poi parlato delle due donne con cui ha condiviso l’esperienza a Detto Fatto: “Lavorare con Caterina Balivo vuol dire lavorare con una prima donna, la conduttrice classica, tu fai la spalla della padrona di casa, la segui e dai il tuo. A Detto Fatto con Bianca Guaccero mi sentivo ospite in casa mia, quindi non è stata un’annata facile. Forse cercava un partner che cantava e che ballava ma io non sono bravo”. Mentre su Elenoire Casalegno, con la quale sta conducendo Vite da Copertina, ha detto: “Con lei è come lavorare con un’amica, una persona con la quale ci si confronta e si va in scena”.

Giovanni Ciacci e le Favole Arcobaleno: “Malgioglio lo stimo ma ora non ci si parla”

Il costumista di recente ha pubblicato un libro a dir poco meraviglioso Favole Arcobaleno che narra le storie di importanti personaggi che hanno lottato per trovare la libertà e che hanno lasciato un segno. Tra di loro c’è anche Cristiano Malgioglio con il quale, però, Giovanni non sembra avere un gran rapporto: “Ho una profonda stima per Cristiano, lo rispetto come artista, come personaggio che secondo me nella vita ne ha passate di tutti i colori. […] Un giorno ci si parla e un giorno no ma nonostante questo non potevo non metterlo perché con le sue canzoni ha fatto una rivoluzione. […] Ora non ci si parla, siamo in rotta, lui si sente Monica Bellucci”.

Le storie di Vladimir Luxuria e Raffaella Carrà nel prossimo libro di Ciacci?

Chi si pente di non aver inserito nel suo libro? Vladimir Luxuria e Raffaella Carrà: “Ho fatto un errore madornale ma sarà per il prossimo libro. […] Però sono orgoglioso delle persone di cui parlo, ci sono regine e re veri, regine e re della tv, del cinema… C’è il mio mondo”