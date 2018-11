Giovanni Angiolini presto sposo: nozze imminenti per “Il medico più bello d’Italia”

Giovanni Angiolini si sposa, dopo il Grande Fratello eletto a furor di popolo come: “Il medico più bello d’Italia”

Vi ricordate di Giovanni Angiolini? Ex concorrente del Grande Fratello che ha appassionato i telespettatori per il suo bell’aspetto e la storia d’amore nata all’interno della Casa con Mary Falconieri? Che fine ha fatto? Ebbene, forse i meno informati non lo sapranno, ma Giovanni è riuscito a laurearsi in Medicina a pieni voti ed oggi è un Ortopedico affermato nel settore. Il web, proprio di recente, lo ha eletto a furor di popolo “Il medico più bello d’Italia” e il settimanale Chi, per l’occasione, ha voluto intervistarlo. Con Mary la storia è già finita da un pezzo e nella vita di Giovanni, adesso, c’è un’altra ragazza. Lei vive in Spagna ma, una volta terminati gli studi, si trasferirà a Cagliari dove andrà a vivere con Angiolini. Il matrimonio? È nei loro progetti.

Giovanni Angiolini presto sposo: “Il medico più bello d’Italia” non è single e sogna il matrimonio

Tanta attenzione e la popolarità, sicuramente, hanno reso Giovanni Angiolini un uomo molto corteggiato negli ultimi anni. Il suo cuore, come anticipato sopra, è al momento occupato da una donna in particolare: la fidanzata Nieves. “È una persona speciale, oltre che bella” ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello. Se ha intenzione di sposarla? “Diciamo che sono una persona seria, che ne stiamo parlando” ha affermando il dottore, confermando così l’intenzione di voler presto convolare a nozze con la sua bella.

Giovanni Angiolini e Mary Falconieri: ecco perché è finita tra i due

Nella vita di Giovanni Angiolini, prima di Nieves, c’è stata per molto tempo Mary Falconieri. I due si sono conosciuti al Grande Fratello e, dopo il reality, sono stati insieme per molti anni. Perché è finita tra loro? Alla base ci sarebbero dei presunti tradimenti di lui.