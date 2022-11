Tana per Giovanni Angiolini, di nuovo. Il chirurgo sardo ed ex concorrente del Grande Fratello finisce di nuovo al centro del gossip del Bel Paese. Dopo le parole infuocate che nelle scorse ore gli ha rifilato Tomaso Trussardi (Angiolini ha avuto una love story con Michelle Hunziker proprio poco dopo la fine del matrimonio della presentatrice e dell’imprenditore bergamasco), il medico è stato pizzicato dai paparazzi di Chi Magazine in compagnia di una modella ‘superba’. Trattasi della stupenda Hanna Weig, 26 anni (lui 41), fisico mozzafiato e chioma scura. Che tra i due ci sia qualcosa che va ben al di là della semplice amicizia lo si evince dagli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. Scatti in cui Giovanni e Hanna si baciano con fervore in quei di Milano.

“Giovanni Angiolini ha già voltato pagina – scrive Chi Magazine -. Non con la conduttrice televisiva Roberta Morise, come alcuni giornali hanno scritto in questi giorni, ma con la modella e influencer tedesca Hanna Weig. Una coppia che ha acceso la curiosità dei tabloid visto che Hanna, fino a metà ottobre, era sposata con l’attore e musicista Jorn Schlonvoight”.

Tomaso Trussardi si scaglia contro Giovanni Angiolini: le parole di fuoco indirizzate al medico

La chicca ‘rosa’ relativa al chirurgo arriva a poche ore di distanza dalla ‘torrida’ intervista che Tomaso Trussardi ha rilasciato al Corriere della Sera. Lungo le colonne del quotidiano di via Solferino, l’uomo d’affari orobico ha per la prima volta parlato della storia tra la Hunziker e Angiolini, indirizzando a quest’ultimo parole durissime.

“Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”, ha chiosato Trussardi riferendosi ad Angiolini. Esternazione che tra le righe sembra far emergere che quando Michelle e il medico hanno iniziato a frequentarsi, forse, il matrimonio di Tomaso e della conduttrice elvetica non era ancora del tutto giunto al capolinea. Trussardi infatti parla di una persona che si è insinuata in una “relazione in crisi” e quindi, viene da pensare, non finita. Così come parla di “donna sposata” e non di ex moglie.

Per quel che riguarda la sia situazione sentimentale, Trussardi ha chiarito che in questo momento non c’è alcuna donna nella sua vita (a differenza di quanto mormorato dal gossip nelle ultime settimane) in quanto sente di essere inadeguato a vivere una nuova relazione dopo il fallimento matrimoniale. Insomma, i tempi per allacciare un legame stretto con un’altra ‘lei’ non sono ancora maturi.

In realtà, però, una donna al suo fianco, almeno secondo quanto scrive Diva e Donna, ci sarebbe e altri non è che la Hunziker. “Le uniche foto della luna di miele di Michelle Hunziker con l’ex marito Tomaso. Si amano e sono tornati insieme, ecco la prova”, assicura il settimanale che ha sorpreso la coppia, con le figlie (e i cani), nel lungo weekend trascorso durante le festività per il ponte di Ognissanti, fra le Dolomiti, a San Cassiano (BZ).