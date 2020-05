Giovanna e Sammy caos dopo UeD: “Sfuggito” lui si tradisce, cambia tutto

Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan: i problemi prima della scelta

Quando questa stagione di Uomini e Donne sarà finita non potremo dire che il trono di Giovanna Abate non ci abbia riservato delle sorprese, visto che era partito con Sammy Hassan, è proseguito con la quarantena e con Alchimista, oggi Davide Basolo, ha perso pezzi per strada, visto che Alessandro Graziani si è eliminato, e terminerà come da aspettative con la scelta di Sammy. Perché ne siamo così convinti? Procediamo con ordine. Oggi in puntata Giovanna si è lamentata del fatto che lei e Sammy non riescono mai ad andare oltre: “Ogni volta che facciamo dei passi in avanti – queste le sue parole al corteggiatore –, che costano a tutti e due perché siamo orgogliosi, permalosi, pesanti, c’è sempre uno dei due che fa tanti passi indietro. Lo stato d’animo con cui me ne sono andata non è lo stato d’animo che l’uomo che voglio deve darmi”. Secondo Giovanna Sammy ha trovato un pretesto stupido per andare via dall’esterna mentre per lui i fatti stanno diversamente: è lei a vedere solo il marcio nei suoi comportamenti.

Giovanna e Sammy, accuse reciproche a Uomini e Donne: in puntata lite di coppia

“Mi trovo in una situazione difficile – ha spiegato Hassan – che mi fa molto innervosire. Ho la consapevolezza che Giovanna mi piace e che io piaccio a lei. Non riusciamo a incastrarci, a compensarci: c’è sempre qualcosa che fa sì che questa conoscenza resti arenata. Con lei mi sembra di vivere un amore malato: può essere passionale, perché siamo entrambi forti, testardi… In intimità – ha poi proseguito toccando certi argomenti con la maturità di un uomo di oltre trent’anni – potremmo stare benissimo e poi potremmo esagerare on le parole e con i toni. Penso che l’amore sia un’altra cosa, che sia compensarsi, e vorrei che la persona che stia al mio fianco mi migliori. Mi sento – le ha poi detto – di averti mostrato il peggio di me perché ci sono situazioni che mi portano. Io ti ho detto più volte che in alcuni atteggiamenti ti trovo un po’ pesante ma divento pesante pure io. Io nella vita ho bisogno di altro”. Il discorso di Sammy non fa una piega, se non fosse però che i dubbi li ha instillati lui in Giovanna durante le chat nella versione virtuale, diciamo così, di Uomini e Donne.

La scelta di Giovanna la prossima settimana: Sammy combattuto e diviso tra cuore e testa

“Non hai l’umiltà di andarle incontro in un momento di m…a perché è vicina alla scelta”, così l’ha attaccato Davide che però non ha considerato che Giovanna stesse pendendo letteralmente dalle labbra del rivale. “Non sei mai concentrata sul prendermi i lati positivi di me”, queste le accuse di Hassan alla tronista. “Se ti volevo dire di no – ha poi aggiunto – me ne andavo”. Ed è proprio questa dichiarazione che hanno notato le Dame del parterre: “Te lo sei fatto sfuggire [il fatto che dirà di sì, ndr]“. Anche quando Davide gli ha fatto notare che lui non sembra per niente preoccupato della possibilità che venga scelto qualcun altro Sammy ha dato una risposta che ha fatto capire che l’interesse c’è ed è forte: “Mi sa che ci vede proprio male”. Insomma dalla puntata di UeD di oggi ci è parso chiarissimo che Sammy sia proiettato verso il “sì” ma che la testa gli suggerisca che con Giovanna non può funzionare. Cosa consigliargli? Seguire il cuore: non devono sposarsi, e magari fuori con meno pressione e avendo la possibilità di conoscersi meglio potrebbe ricredersi.