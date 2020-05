Giovanna e Sammy pioggia accuse: donna da passato, stoccata Alchimista

Sammy Hassan e Giovanna Abate, dopo le critiche a Uomini e Donne interviene Sabrina Martinengo

Cosa sta succedendo a Sammy Hassan e Giovanna Abate dopo Uomini e Donne? Il corteggiatore avrà visto la puntata in cui la tronista ha fatto capire ad Alchimista che l’avrebbe potuto scegliere? E che ne è della sua decisione di dire “no” alla scelta? L’ha cambiata o è rimasta sempre quella? Sono tante le domande sul conto di Sammy, e non senza motivo, visto che il corteggiatore piace tantissimo a Giovanna e al momento sembra essere il suo preferito. A esporsi a favore di Sammy è stata recentemente Sabrina Martinengo di Temptation Island che l’ha difeso dalle tantissime critiche che il ragazzo ha ricevuto proprio per aver dichiarato il suo “no” in puntata: “Ho molto stima di lui – queste le parole dell’ex partecipante del reality più visto dell’estate in una delle sue storie Instagram –. Quello che posso dire è che è una persona vera, e qualsiasi cosa farà e deciderà sarà vera”. Chissà se arriveranno a Giovanna queste parole, anche se, diciamocelo, interessa poco che una persona “vera” dica “no” in un contesto come questo.

Giovanna e Sammy UeD, è quasi silenzio assoluto sui social: gli ultimi post del corteggiatore

Da parte sua Sammy non ha ancora detto nulla, né fatto intendere molto, su Alchimista. Tra le storie pubblicate su Instagram si vedono stati dedicati al figlio molto dolci e che mostrano quanto sia forte il legame tra lui e il bimbo: “Un cuore di padre è il capolavoro della natura”, si legge in una storia; “Vorrei fermare il tempo e viverti sempre così, piccolo, spensierato e pieno di gioia… Mi hai cambiato la vita, Christianino mio”, si legge in un’altra. Solo una di quelle che Sammy ha pubblicato sembra non far riferimento a Christian ma a qualcos’altro che è difficile da stabilire con certezza: “Certe cose – questo il messaggio a cui facciamo riferimento – è meglio che te le scordi perché ti mangiano dentro e non te ne accorgi”. Si tratta di una storia risalente a un anno fa e che Sammy ha condiviso proprio in queste ultime ore: è per caso un riferimento al suo passato sentimentale? Chissà.

News Sammy e Giovanna, quale futuro per la tronista? Frecciatina ad Alchimista

Oggi Sammy era in compagnia dell’amico di sempre Andrea Zolli, con cui farà anche una diretta tra poco; proprio Andrea è comparso con una maschera di Spider-man a coprirgli il volto, quasi come a voler prendere in giro Alchimista, con tanto di risate da parte di Hassan, ovviamente. Una frecciatina? Potrebbe essere; scopriremo tutto nelle prossime puntate.