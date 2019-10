Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus: “Ecco cosa farò a Sanremo”

Amadeus al Festival di Sanremo 2020: il ruolo della moglie Giovanna Civitillo

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, il cui direttore artistico e presentatore è Amadeus. Alla kermesse musicale non mancherà Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore diventata famosa come prima ballerina a L’Eredità. La verace napoletana – che da quest’anno è una delle tutor di Detto Fatto – sarà presente dietro le quinte come portafortuna del marito. E sì, perché Amadeus considera Giovanna una vero e proprio amuleto speciale e per questo richiede la sua presenza alla prima puntata di ogni nuovo progetto. È successo in passato e succederà anche il prossimo febbraio, quando la Civitillo sarà protagonista dietro le quinte per dare il suo supporto al 57enne.

Giovanna Civitillo è il porta fortuna di Amadeus: la rivelazione

“È vero che Amadeus mi vuole come portafortuna in ogni prima puntata. Vado sempre alla prima puntata dei suoi programmi. È un nostro rito”, ha confidato Giovanna Civitillo a Tv Sorrisi e Canzoni. “Lui mi chiede sempre un parere, vuole sapere quello che penso e si fida molto dei miei giudizi. Abbiamo una grande intesa anche professionale”, ha aggiunto la soubrette. “La prima serata di Sanremo sarò fino all’ultimo dietro le quinte, poi in platea: voglio godermi la serata”, ha ammesso Giovanna.

Giovanna Civitillo a Detto Fatto: no a reality e talk show

Dopo Avanti un altro, Giovanna Civitillo è diventata tutor a Detto Fatto: nel programma di Bianca Guaccero fornisce lezioni di seduzione. In passato la 42enne ha detto no a tanti reality show. “Non fanno per me. Anche per quanto riguarda i talk ho qualche riserva, non mi piace esprimere un’opinione su tutto. Vado a Caduta libera, ma ci vado per giocare”, ha puntualizzato la Civitillo.