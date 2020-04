Giornalista Will Reeve non si accorge di essere ripreso in mutande (Video)

Will Reeve in mutande, il reporter non si accorge di essere ripreso così

Non si è proprio accorto Will Reeve di essere ripreso in mutande durante il suo collegamento con Good Morning America. E ovviamente le conseguenze si son viste subito: Twitter, Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta pieni di commenti in cui si faceva notare che il reporter della trasmissione indossava sì una bella giacca grigia e metteva sì in bella mostra il suo bel faccino ma senza considerare che chi riprendeva aveva sbadatamente mostrato anche la sua biancheria intima.

Good Morning America, il collegamento imbarazzante con Reeve

L’argomento era tra l’altro molto interessante: Reeve stava informando su una nuova iniziativa che vedrà i droni usati per consegnare i prodotti farmaceutici alle persone più anziane. Tutto molto interessante, davvero, se non fosse che l’attenzione dei telespettatori (e non solo) si è spostata sui boxer e sulle gambe che stava mostrando mentre parlava. Ignaro di tutto, chiaramente.

Il video di Will Reeve in mutande durante Good Morning America

Figlio del noto attore Christopher Reeve, il 27enne Will resterà senz’altro nella storia di questa quarantena mondiale. Niente di scandaloso, sia chiaro. Certo, prima di collegarsi un pantalone o dei jeans al volo poteva indossarli. Il video di quanto accaduto lo trovate qui di seguito: