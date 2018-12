Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada: in lacrime sul set de I nostri figli

I nostri figli film Rai: la confessione di Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada

Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada sono tornati a lavorare insieme dopo Il capitano Maria. La coppia di attori è stata scelta per il film Rai I nostri figli, in onda in prima serata il 6 dicembre. Tratto da una storia vera, accaduta in Italia nel 2007, non è stato facile per Giorgio e Vanessa indossare i panni dei rispettivi personaggi, quelli di Roberto e Anna. Entrambi si sono confrontati con le vere persone coinvolte in questa storia, portando avanti il lavoro con serietà e professionalità. Ma i momento emozionanti non sono mancati, tanto che sia la Incontrada sia Pasotti si sono trovati in lacrime alla fine di alcune riprese. “La scena più drammatica? Quella in cui il protagonista rivela ai suoi figli adottivi che la mamma era stata assassinata dal padre. Quando il regista ha dato lo stop alla fine di questa scena ci siamo ritrovati tutti in lacrime, soprattutto io e Vanessa”, ha ammesso il 45enne a Di Più Tv.

Le parole di Vanessa Incontrada sul film I nostri figli

“Questa storia mi ha scosso. Del resto, sono una mamma, ho un figlio, ed è anche venuto a trovarmi sul set. Ho fatto amicizia con tutti, con i figli di Carmelo (l’uomo che nella realtà ha adottato i tre figli della cugina assassinata, ndr) e con gli attori bambini che li interpretavano”, ha fatto sapere invece Vanessa Incontrada. Su scelta della produzione i nomi dei veri protagonisti sono stati cambiati, ma i coniugi Carmelo e Paola hanno collaborato alla sceneggiatura della pellicola. Spesso erano sul set con i loro figli e sono stati d’aiuto agli attori principali.

Giorgio Pasotti emozionato sul set de I nostri figli

Sul set de I nostri figli, Giorgio Pasotti è stato aiutato da Carmelo a diventare un bravo carpentiere. “Mi ha insegnato come essere credibile in un cantiere, con un martello e uno scalpello in mano”, ha puntualizzato l’ex di Nicoletta Romanoff. Diversa la situazione di Vanessa Incontrada: l’italo-spagnola ha provato ad assomigliare alla signora Paola ma quest’ultima non ha voluto cambiamenti. “Mi sono messa totalmente a sua disposizione. Lei mi ha detto: “No, Vanessa. Devi essere te stessa fino in fondo. E poi mi piaci tantissimo così“, ha raccontato la Incontrada.