Giorgio Pasotti a gennaio ha chiesto Claudia Tosoni in sposa, poi il buio: crisi e nozze saltate?

Pare che ci sia stato un colpo di scena nella relazione tra l’attore Giorgio Pasotti e la compagna, nonché futura moglie, Claudia Tosoni. I due hanno smesso di seguirsi su Instagram e, come riferito dal magazine Chi, lui non sarebbe stato presente al compleanno di lei il 27 aprile scorso. Un paio di dettagli non proprio trascurabili e che sono stati notati a pochi mesi dalla proposta di matrimonio che il 52enne ha fatto alla fidanzata, che ha quasi 20 anni in meno. Il settimanale edito da Mondadori, a questo punto, parla di due ipotesi: ci sarebbe in corso una crisi passeggera oppure i due starebbero andando verso una rottura definitiva. Il fatto non proprio di secondo piano è che si dovrebbero sposare.

Matrimonio saltato tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni

Lo scorso gennaio, al termine dello spettacolo teatrale “La strana coppia”, nel cui cast figurava Tosoni, Pasotti si è reso protagonista di un gesto molto romantico: si era presentato sul palco con un mazzo di fiori e un anello. Davanti al pubblico, aveva chiesto la mano dell’amata. Naturalmente pronunciando la fatidica formula: “Mi vuoi sposare?” La donna, visibilmente emozionata, aveva baciato e abbracciato il compagno, reagendo positivamente alla sorpresa.

Sempre Chi aveva rivelato che i progetti nuziali avrebbero dovuto concretizzarsi il prossimo autunno, probabilmente ad ottobre 2026. Il condizionale, però, è ora d’obbligo: il matrimonio ci sarà oppure no? La coppia, dopo la botta di romanticismo mostrata durante la proposta di matrimonio, sembra che sia piombata in un momento tutt’altro che roseo. Come prima menzionato, Pasotti e Tosoni si sono levati reciprocamente il “segui” da Instagram. Inoltre, l’assenza di lui al compleanno di lei ha fatto ulteriormente mormorare il gossip.

Per il momento, i diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio e non commentare le voci circolate sul loro conto. Qualora le nozze dovessero saltare, si sarebbe di fronte a una situazione piuttosto rara. Non succede spesso che un uomo chieda in sposa la compagna, lei dica sì e dopo pochi mesi tutto viene mandato all’aria.

Indizi che fanno pensare a un momento di difficoltà, anche se non è ancora chiaro se si tratti di una crisi passeggera destinata a rientrare o di una rottura più profonda. Per ora, né Pasotti né Tosoni hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando spazio solo alle ipotesi.

Chi è l’attrice Claudia Tosoni

Claudia Tosoni è originaria di Roma. Nata nel 1992, è un’attrice che lavora principalmente in ambito teatrale. Ama il tennis e la danza. Con Pasotti è scattata la scintilla sul palcoscenico. Ha studiato all’Accademia cinema e tv Achille Togliani e nel 2012 ha gareggiato a Miss Italia, raggiungendo le fasi finali e piazzandosi sul terzo gradino del podio, dietro a Romina Pierdomenico e alla vincitrice Giusy Buscemi. Ha anche lavorato in tv e al cinema, recitando in produzioni come “Provaci ancora Prof” e “Loro” di Paolo Sorrentino.

Gli amori di Giorgio Pasotti

Pasotti fa coppia con Tosoni dal 2017. Prima ha avuto diverse relazioni con donne famose. Da giovane visse una storia con la cantante Elisa. Poi, tra il 2008 e il 2009, ha frequentato la collega Giulia Michelini. In seguito si è legato a Nicoletta Romanoff, con la quale ha avuto la figlia Maria nel 2010.