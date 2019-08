Giorgio Panariello, la compagna Claudia è incinta? Una foto insospettisce

Giorgio Panariello e la fidanzata Claudia in dolce attesa? Una foto accende i sospetti

Giorgio Panariello e Claudia stanno vivendo un periodo molto sereno insieme. Nonostante la forte differenza d’età, lui di 58 anni e lei di 34, i due sembrano aver trovato l’amore. Hanno trascorso qualche giorno di relax a Taormina, in Sicilia. Una vacanza divertente e rilassante per la coppia, beccata dalla rivista Gente. Ed è proprio il settimanale che accende i dubbi su una possibile gravidanza di Claudia. Come viene sottolineato, le immagini non evidenziano delle particolari rotondità, ma un gesto compiuto dalla giovane fidanzata di Panariello fa venire qualche dubbio. Scendendo nel dettaglio, mentre stanno passeggiando a Taormina, durante la loro vacanza, Claudia tiene una mano sulla sua pancia. Questo gesto ha portato la rivista ad accendere dei sospetti su una presunta gravidanza della 34enne. Non sarebbe impossibile vedere un annuncio del genere da parte della coppia, che da circa quattro anni appare unita e innamorata. Lo stesso Giorgio aveva confermato, in un’intervista a Verissimo, di essere profondamente legato a Claudia, la quale è riuscita a dargli un certo equilibrio.

Giorgio Panariello, il gesto di Claudia accende i sospetti su una presunta gravidanza

Panariello e Claudia sono in dolce attesa? La nota rivista accende i sospetti su questa presunta gravidanza, che come abbiamo già chiarito potrebbe essere reale. Infatti, il settimanale fa presente che, in una passata intervista, l’attore aveva appunto dichiarato di pensare a un figlio insieme alla sua Claudia. Parlando del suo tour con Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, Panariello aveva espresso questo forte desiderio. L’attore aveva fatto notare che i due suoi colleghi sono già genitori e lui stesso, precisando di avere quasi 60 anni, aveva appunto ammesso di avere intenzione di creare una famiglia con Claudia. Si tratta, sembra, di un desiderio nato proprio stando insieme alla modella.

Giorgio Panariello e Claudia: il desiderio di diventare padre

Non sarebbe, dunque, impossibile assistere tra qualche tempo all’annuncio di Panariello e Claudia sull’arrivo di un bebè. Al momento, si tratta di una foto che potrebbe aver creato degli equivoci, dunque non è possibile avere delle conferme certe. Pertanto, non ci resta che attendere per scoprire se Claudia stia davvero attendendo un figlio dal suo Giorgio.