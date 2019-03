Giorgio Mastrota si sposa per la seconda volta, l’annuncio a Detto Fatto

Giorgio Mastrota si sposa: il matrimonio nel prossimo anno

Giorgio Mastrota aveva promesso, lo scorso anno, di sposare la compagna Floribeth, con la quale sta da 7 anni ed ha anche due bambini, Matilde e Leonardo. Il conduttore tv, conosciuto ai più per le televendite, ha deciso così di sposarsi per la seconda volta. L’annuncio è stato fatto nello studio di Detto Fatto, programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Il suo primo matrimonio è avvenuto nel lontano 1992 con la showgirl Natalia Estrada, matrimonio finito 6 anni dopo e dal quale è nata Natalia, la figlia 23enne che lo ha reso nonno per la prima volta solo pochi mesi fa del piccolo Marlo. “Sarà un matrimonio ‘montanaro‘, ci trasferiremo da Milano al Bormio”, così ha esordito il conduttore, “Matilde andrà alle elementari e Leonardo inizierà la materna, e abbiamo deciso di andare a vivere in montagna“. Una vera sorpresa per i telespettatori di Detto Fatto, che ha così ospitato l’annuncio di Mastrota che ha definito questo: “Il momento più bello della mia vita“.

Mastrota tronista: la sua esperienza

Un’esperienza importante quella fatta da Giorgio Mastrota a Uomini e Donne. Nel lontano 2003, il “re delle televendite” ha ricordato in un’intervista rilasciata tempo fa al settimanale Oggi il suo periodo sul trono del programma di Maria De Filippi. “Avevo due spazi di televendita dentro al programma“, ricorda, “Registravo nello studio di fianco, un giorno Maria De Filippi venne a trovarmi e mi disse ‘Visto che sei qui, perché non fai il tronista?’. Ero single, lo feci per un mese“. Ma le cose non andarono come sperava. “Avevo scelto una ragazza carina, mi ero anche ‘ingolosito’, mi piaceva davvero. Alla fine scoprii che era fidanzata, che stava lì per promuovesi. Insomma, fu un fallimento“, così concluse raccontando le sue impressioni ed emozioni.

Giorgio Mastrota si racconta: il lavoro nelle televendite

Ospite di Bianca Guaccero, Giorgio Mastrota non solo ha annunciato le sue seconde nozze ma ha anche risposto ad alcune curiosità della padrona di casa. Una di queste riguarda il lavoro svolto per anni da Giorgio Mastrota, nel campo delle televendite in tv. “È stato un periodo d’oro. Era un lavoro ben retribuito. Ora sono cambiati i tempi, ma sono stato felici de farlo“.