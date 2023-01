Giorgio Manetti è tornato a parlare. Ancora una volta sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, dove ha stroncato l’ex fidanzata Gemma Galgani, oggi alle prese con un nuovo corteggiatore: il 52enne Alessandro Sposito. Dopo aver criticato questa nuova coppia il Gabbiano ha rivelato che gli piacerebbe molto tornare a Uomini e Donne anche se non sarebbe facile come una volta, dove è stato uno dei protagonisti indiscussi nonché uno dei più amati e apprezzati.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?

Giorgio ha detto addio alla corte di Maria De Filippi nel 2018, in seguito ai numerosi attacchi dell’opinionista Gianni Sperti e degli altri volti del dating show di Canale 5. A cinque anni da quella decisione, però, Manetti sente una certa nostalgia per la trasmissione Mediaset che gli ha regalato la grande popolarità:

“Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: “Cominciamo a parlare di cose serie”. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado”

L’ennesima frecciatina di Manetti ai nuovi personaggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani compresa:

“Gemma dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità”

Nonostante tutto Giorgio Manetti ha precisato di aver dimenticato ormai da tempo Gemma Galgani e i suoi baci e abbracci che tanto hanno fatto discutere in televisione. Il 66enne è di nuovo single dopo la fine della relazione con Caterina, una donna toscana con la quale è andato a convivere dopo aver lasciato Uomini e Donne. Oggi la liaison è però giunta al termine.

Al contrario procede a gonfie vele l’amicizia tra Giorgio e Tina Cipollari, nata proprio nello studio di U&D. Manetti conosce anche Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino che è tornato insieme alla Vamp solo di recente dopo il brusco addio di qualche tempo fa.

La nuova vita di Giorgio Manetti

Uomini e Donne a parte, Giorgio Manetti partirà a breve – si parla di un paio di mesi – con un nuovo nuovo progetto legato al mondo dello spettacolo. Il diretto interessato ha preferito non svelare di più, lasciando tutti i fan con il fiato sospeso. Ha inoltre ammesso che gli piacerebbe molto partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi: Ilary Blasi prenderà in considerazione la sua auto candidatura? Manetti vorrebbe farsi conoscere per quello che è realmente, al di là della chiacchierata love story con Gemma Galgani.