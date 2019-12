Giorgio Ambrosoli su Rai Uno: cast attori, trama, numero puntate

Trama Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio, la storia della fiction di Rai Uno

Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio racconterà la storia dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, nominato liquidatore della Banca Privata Italiana e assassinato l’11 luglio 1979 da un sicario pagato da Michele Sindona. La storia era stata già raccontata da Rai Uno con la miniserie Qualunque cosa succeda ma questo mese tornerà protagonista del palinsensto a quarant’anni dall’assassinio dell’uomo grazie a Stand by me di Simona Ercolani. La storia di Giorgio Ambrosoli sarà raccontata dalla voce fuori campo Silvio Novembre, maresciallo e collaboratore strettissimo dell’avvocato, e sarà impreziosita di numerose testimonianze della famiglia: saranno mandate in onda l’intervista alla moglie, una lezione del figlio Umberto all’Università di Milano e vari materiali di repertorio per ricostruire nel dettaglio le vicende che lo hanno visto protagonista.

Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio cast attori: tutti gli interpreti e i personaggi

Il cast di Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio vanta nomi d’eccezione, a partire da Alessio Boni che dopo il successo della fiction La Compagnia del Cigno interpreterà l’avvocato, già interpretato tempo fa da Pierfrancesco Favino. Intervistato da Chiara Maffioletti del Corriere della Sera, Boni ha spiegato che vestire i panni di Ambrosoli “È stato un onore. Lui non era un poliziotto, un carabiniere o un magistrato. Era un tecnico, che, pur capendo i rischi, ha fatto quello che doveva solo per etica, perché era suo dovere. Che esempio”. Ricordiamo che alla fiction prenderà parte anche Umberto Ambrosoli con la già citata lezione universitaria. Del cast non possiamo dimenticare di citare

Claudio Castrogiovanni che interpreterà Silvio Novembre ;

; Dajana Roncione che sarà Annalori Ambrosoli ;

; Fabrizio Ferracane, interprete di Michele Sindona.

Numero puntate e programmazione di Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio: quando va in onda la fiction

La fiction ha già una data d’uscita: sappiamo che andrà in onda il 18 dicembre 2019 alle ore 21.25 circa su Rai Uno. La puntata dovrebbe essere unica, visto che la durata totale del prodotto è di cento minuti, circa un’ora e mezzo dunque, che rientrano tranquillamente nelle tempistiche Rai. Non ci resta che augurarvi una buona visione!