Giorgia Venturini, la rinascita dopo il dolore: è nato il secondo figlio Pietro Romano

Giorgia Venturini, conduttrice di X Style e speaker di Radio Montecarlo, ha partorito il suo secondo figlio. La notizia l’ha data lei stessa, pubblicando un post su Instagram nella giornata di venerdì 7 agosto. Nell’immagine la si vede con il marito Marco De Santis e il piccolo appena nato, Pietro Romano. Per la coppia si tratta del secondo frutto d’amore, dopo Sole Tea, venuta alla luce nell’agosto 2022.

Giorgia Venturini è diventata mamma per la seconda volta

Venturini ha raccontato che Pietro Romano è stato “aspettato e desiderato tantissimo” e che è nato pesando la bellezza di “3,8 kg di amore”. Tre anni fa era quasi impossibile pensare che la conduttrice avrebbe avuto un secondo bebé. Dopo la nascita, la primogenita Sole Tea aveva dovuto affrontare una serie di complicazioni che l’avevano costretta a vari esami e ricoveri all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

I problemi dopo la prima gravidanza

Per Venturini fu un periodo molto complesso, reso ancor più difficile dalla scomparsa di sua madre. Il genitore venne a mancare mentre Sole Tea non stava bene. La conduttrice spiegò che la bimba faticava ad alimentarsi. Per questo perdeva peso. L’esperienza vissuta con la piccola spinsero mamma Giorgia a fondare un’associazione nel 2023. L’ente, chiamato Tea in onore della figlia, ha lo scopo di dare assistenza alle famiglie durante i mesi successivi a un parto. Nel concreto si tratta di una rete di supporto a disposizione dei neogenitori. A collaborare con l’associazione è anche la puericultrice Claudia Laurelli.

Per via della situazione difficoltosa capitata subito dopo la nascita di Sole Tea, Venturini non pensava di diventare mamma bis. E invece ha comunque deciso, insieme al marito, di allargare la famiglia. Dunque la venuta alla luce di Pietro Romano è una doppia gioia per il volto televisivo e suo marito. Il bebé rappresenta per loro anche una grande rinascita.

Oggi Venturini continua a essere impegnata socialmente con l’associazione Tea, che punta anche a sensibilizzare sul tema della maternità, evidenziando che tale percorso non deve essere un cammino in solitaria, bensì un sentiero in cui una donna si deve sentire supportata, protetta e capita da altre persone. In diverse occasioni la presentatrice ha anche auspicato che da parte dei media ci sia maggiore comunicazione sull’argomento.