Giorgia Soleri, bufera post razzisti: la fidanzata di Damiano chiede scusa

Giorgia Soleri si ritrova costretta a condividere un lungo messaggio di scuse dopo essere stata travolta da una bufera internazionale. La fidanzata di Damiano David è attualmente protagonista di un caos, che la vede sotto accusa per delle frasi razziste. La modella, ora 25enne, anni fa aveva condiviso alcuni post sui social che hanno colpito la sensibilità di molti. Le accuse arrivano non solo in Italia, dove in realtà la maggior parte degli utenti prende le sue difese, ma anche dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra.

Su Twitter la fidanzata del frontman dei Maneskin è ormai finita in una vera e propria bufera. Le frasi risalirebbero a circa 6 o 7 anni fa e in molti fanno notare che nella vita si può cambiare. Una Giorgia Soleri molto più giovane si ritrovava a fare dei commenti poco carini per ridere, ma questo non vuol dire che è oggi una persona razzista. Lei stessa ci tiene a fare delle precisazioni al riguardo e a scusarsi per aver toccato la sensibilità. Condividendo delle Stories su Instagram, la modella si espone e fa notare che su Twitter ieri sono spuntati fuori dei suoi particolari commenti.

“Sono usciti alcuni screen di vecchi post n cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, e sono passati circa 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza”

Detto ciò, ammette di essersi presa del tempo per riflettere su come avrebbe potuto gestire questa situazioni. La fidanzata di Damiano ha scelto di non ricondividere quei post e chiede al pubblico che la segue “di fare lo stesso”. Questo, non perché vuole nascondere ciò che è accaduto, ma perché non vuole che si trasformi in “una gara a chi trova e condivide lo screen più velocemente”.

A questo punto, Giorgia Soleri si dichiara dispiaciuta per questi post. “Non voglio ferire o triggerare altre persone delle comunità direttamente coinvolte”, afferma la modella 25enne. Detto ciò, prosegue dichiarando di prendersi “totalmente la responsabilità” di ciò che ha detto e fatto. Non vuole nascondersi e sa che su Twitter chiunque può tranquillamente comprendere cosa è accaduto.

Pertanto, pensa che sia giusto “lasciare le mie scuse anche qui”, ovvero su Instagram. Ringrazia comunque coloro che l’hanno informata di questa situazione e le hanno chiesto delle spiegazioni. La fidanzata di Damiano vuole assumersi ogni responsabilità “di questi errori nella speranza di crescere e non farli più”. Soprattutto, ci tiene a scusarsi con tutti coloro che si sono sentiti offesi.

La Soleri, che qualche tempo era finita nel mirino di Fabrizio Corona, è consapevole di aver commesso “un errore enorme”. Si vergogna e ricorda che nel periodo in cui ha condiviso i post in questione era una “persona giovane, ignorante e privilegiata”. Sa che comunque tutto questo non rappresenta una giustificazione alle sue azioni, dopo delle quali ha cercato di crescere e di educare se stessa.

“Ho sicuramente ancora molto da imparare ed errori da fare, ma vi posso garantire che non sono più la persona che ha scritto quelle cose”

Giorgia Soleri continua con questo lungo messaggio e si dice consapevole del fatto che le sue scuse potrebbero non essere accettate. Non biasima chi non vorrà farlo. Nonostante ciò, spera che tutti possano percepire quanto sia dispiaciuta. “Con affetto e scuse, Giorgia”, conclude così il messaggio.

C’è chi prende prontamente le difese della fidanzata del cantante dei Maneskin e chi invece non accetta le scuse, come lei stessa immaginava. Infatti, molti utenti sui social, provenienti da altri Paesi, ritengono che abbia esagerato in passato.

In Italia sono tanti coloro che non ne fanno un dramma e che credono che ci sia di peggio sui social. Inoltre, va considerato che tali post risalgono a diversi anni fa.