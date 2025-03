Giorgia Soleri “a pezzi” per il suo gatto, la diagnosi inaspettata

Giorgia Soleri ha voluto condividere con i suoi followers le condizioni di salute del suo gatto con il quale è solita pubblicare foto e video sui social. Questa mattina, l’ex fidanzata di Damiano David ha chiesto ai fans un aiuto per trovare un veterinario dopo essersi accorta che il suo amico a quattro zampe aveva problemi a respirare. Poco dopo ha riferito aggiornamenti, spiegando che la situazione sembra essere grave.

La diagnosi sul gatto

In un lungo messaggio sui social, Giorgia Soleri ha raccontato nel dettaglio cosa sta succedendo al suo gatto. Oltre al problema polmonare già riferito in precedenza, l’influencer ha spiegato che il suo caro Lego ha un’asma allergia e un problema cardiaco con una dilatazione di grave entità. Dopo la diagnosi, il veterinario gli ha somministrato un diuretico per poi proseguire con ulteriori esami. Soleri non si è nascosta ed ha poi concluso: “Non mi vergogno di dire che sono a pezzi”.

Giorgia Soleri e l’amore per gli animali

Giorgia Soleri non ha mai nascosto l’amore per gli animali nato da un rispetto e una stima incondizionati nei loro confronti. Non a caso, qualche anno fa aveva adottato un gatto insieme al suo ex compagno Damiano David. L’amico a quattro zampe si chiama Ziggy Stardust e si tratta di un felino maltrattato e cieco da un occhio che grazie all’adozione è stato salvato.

C’è poi Lego, un altro gatto dell’influencer e infine Carla che circa un anno fa le ha rivoluzionato la vita con la sua allegria e dolcezza. In più occasioni, Soleri ha affermato che gli animali sono i suoi migliori amici, complici di cui non può più fare a meno. E lo dimostra attraverso foto e video condivisi sui social dove dedica messaggi di amore per i suoi cuccioli.

Il sociale fatto dall’influencer

Oltre ad essere una grande amante degli animali, Giorgia Soleri si impegna a sensibilizzare il pubblico riguardo al rispetto e alla cura di essi. Non solo, l’influencer è molto attiva sul sociale anche in altri ambiti come la salute mentale di cui non perde occasione di parlarne.

Più volte l’ex fidanzata di Damiano David ha raccontato la sua esperienza con l’endometriosi, una malattia cronica ed ha usato i social per divulgare informazioni utili e aiutare altre ragazze nella sua stessa situazione. Infine, è un’attivista femminista, impegnata nella lotta per i diritti delle donne e nella sensibilizzazione su argomenti di spessore come la parità di genere e la violenza domestica. Il suo modo di esporsi e di fare viene seguito e preso come esempio da molti ragazzi che si ispirano a lei e la prendono come esempio.