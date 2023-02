A distanza di 7 anni dal suo ultimo lavoro ‘Oronero’ (certificato doppio platino), Giorgia è tornata con “Blu”, il nuovo album di inediti prodotto da Big Fish uscito il 17 febbraio. La cantante ha rilasciato varie interviste per promuovere il suo nuovo disco che contiene anche la canzone presentata al Festival di Sanremo intitolata “Parole Dette Male”. Assente dalla scena per tanto tempo, la moglie del professore di “Amici”, Emanuel Lo, ha parlato a cuore aperto di quello che questi anni hanno significato per lei. Dal ritorno a Sanremo alla voglia di sposarsi fino al ricordo di Alex Baroni: la donna romana si è lasciata andare in un’intervista a “Il Corriere della sera”, replicando a molte domande che erano da tempo rimaste senza risposta.

Giorgia ha raccontato la sua recente esperienza a Sanremo, dove è tornata dopo ben 22 anni. Tutti gli occhi erano puntati su di lei e sicuramente non ha potuto ignorare la pressione che questo comportava. La paura di deludere, infatti, era tanta : “Sentivo una pressione allucinante. Ma fa parte della crescita personale, il senso della vita è cambiare. È stato quindi un atto di coraggio”. Questa agitazione, probabilmente, derivava anche dal periodo buio da cui arrivava. In un mondo musicale che si evolve a una velocità vertiginosa, mantenere il passo e restare rilevanti può essere estremamente difficile, specialmente dopo 30 anni di carriera. Troppo classica per essere giovane o troppo giovane per essere classica, Giorgia non riusciva a capire quale fosse esattamente il suo posto:

Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo. Ho anche pensato di ritirarmi.

Una confessione dura quella di Giorgia, che aveva anche pensato di ritirarsi dalle scene. In mezzo a una pandemia e senza punti di riferimento, diventa difficile trovare una direzione da seguire. Poi, finalmente, l’illuminazione:

Non avevo più punti di riferimento. Molti sono morti. Adele e Beyoncé sono dei mostri. Fra le nuove amo Cleo Soul e Rosie Lowe, ma ero disorientata. È cambiato tutto in questi anni e mi sono dovuta reinventare. Mi sono messa a studiare e ho capito che il mio posto è il passato, ma con uno sguardo contemporaneo.

Così è nato “Blu”, il suo ultimo album, anticipato dalla canzone portata sul palco dell’Ariston, “Parole dette male”. In molti hanno pensato fosse dedicata al suo ex fidanzato, Alex Baroni, scomparso tragicamente nel 2002. Dopo l’uscita del disco, alcuni hanno captato altri riferimenti al cantautore: nel brano “Tornerai” cita anche la sua famosa canzone “Onde”. Tuttavia, non tutte le presunte allusioni si rifanno all’uomo con cui ha condiviso 5 anni della sua vita:

Fa parte del mio vissuto, gli ho dedicato tante canzoni e una parte della mia vita è andata via con lui. Ma in questo disco c’è dell’altro che va oltre.

Dopo la morte di Alex Baroni, Giorgia ha iniziato una relazione con il ballerino e coreografo Emanuel Lo, con cui sta da quasi 20 anni e grazie al quale è diventata mamma. Ha ricordato, però, degli anni precedenti all’arrivo del suo bambino, in cui, dopo aver subito 2 aborti, la semplice domanda sulla sua volontà di avere figli le causava un’enorme sofferenza. Poi, nel 2010, finalmente, è arrivato Samuel, che oggi ha 13 anni. Dopo tutti questi anni e dopo un figlio, i due non hanno ancora detto il famoso ‘sì’ . Ma, a quanto pare, la cantante sembrerebbe volere una proposta da parte del compagno. Parlando di rimpianti, la cantante ha, infatti, ammesso per la prima volta di provare un certo rimorso per non essere ancora salita all’altare:

Volevo fare l’insegnante di letteratura straniera, ma ho il grande rimpianto di non essermi laureata, come se mi sentissi in difetto. Avrei voluto suonare il pianoforte bene. E mi sarei voluta sposare.

Infine, Giorgia ha voluto dedicare un pensiero a Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio. Il suo ricordo dello storico giornalista e conduttore: “Maurizio Costanzo è stato tra i primi a credere in me. Ero poco più che ventenne, fu dopo il mio primo Sanremo, e l’ospitata nel suo show è stata una delle mie primissime apparizioni”.