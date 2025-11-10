Giorgia Palmas gelosa? Spiegata l’ira di Magnini a Ballando: attacco a Balivo

Filippo Magnini contro tutti (o quasi): nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, il marito di Giorgia Palmas, dopo essersi esibito con la maestra Alessandra Tripoli, si è presentato come da regolamento e come di consueto davanti alla giuria, rendendosi protagonista di un duro sfogo contro quest’ultima. L’ex nuotatore ha fatto un discorso che non è stato capito da molti e non ha fatto capire di preciso con chi ce l’avesse. Ha citato la moglie e non meglio precisate critiche. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha indagato sulla questione, riuscendo a far emergere l’origine del malumore di Magnini. In particolare, pare che ce l’avesse con Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo.

Ballando con le Stelle, cosa ha detto Filippo Magnini

“Mandatemi via: non ho più voglia di stare qui. Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: “Se lei è qui balli male, se non c’è balli bene”. Ci sono state cose che non mi sono piaciute”. Così Magnini, innanzi ai giurati, nel corso dell’ultima puntata di Ballando.

“È stato detto che se mia moglie è qui ballo male, smettetela, per favore… Chi l’ha detto, ha detto una cavolata”, ha aggiunto l’ex nuotatore, con tono fermo e polemico. Milly Carlucci e i giurati si sono guardati, cercando di capire il motivo dello sfogo di Magnini. Nessuno ha fornito dettagli sulla vicenda. Così anche il pubblico da casa è rimasto disorientato, non avendo compreso appieno che cosa fosse accaduto.

Magnini contro il programma, il video cancellato

Per dare una spiegazione esaustiva a quel che è successo in studio, è opportuno fare un passo indietro e tornare a un paio di settimane fa. Magnini, sul suo profilo Instagram, aveva fatto spuntare un video in cui attaccava un non meglio precisato programma che si è poi scoperto essere La Volta Buona. Il filmato è stato cancellato a distanza di poco tempo dalla pubblicazione. Parpiglia è comunque riuscito a entrare in possesso della clip e a divulgarla.

“Sono veramente stufo e deluso – dice Magnini nel video divulgato dal giornalista -. Continuano a rompermi le scatole su insinuazioni di gelosie di mia moglie, io che sono bloccato. Ma mia moglie è sempre stata la mia prima sostenitrice, sempre presente, felicissima di quello che faccio, mi consiglia. Io sono molto stufo che mia moglie debba prendere tutta la mer*a che volete darmi in questo programma. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro, né io né la mia famiglia. Questa cosa sta diventando alquanto pesante, sono stufo, quindi non so quanto ho voglia di andare avanti”.

I commenti di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto su Giorgia Palmas

Perché Magnini ha parlato di insinuazioni su sua moglie? Perché si sussurra che Giorgia Palmas sia alquanto gelosa di Alessandra Tripoli. L’ex nuotatore ha smentito tale voce di recente, affermando che la sua compagna tifa affinché a Ballando lui e la danzatrice facciano bene. Il punto è che anche qualcuno della giuria ha lasciato intendere di pensare che l’ex atleta sia frenato dalle presunte gelosie della moglie. Ed è proprio tale vociferare che lo ha fatto infuriare. Anche perché a La Volta Buona hanno poi ricamato a non finire su tale argomento.

Per avere un quadro completo della situazione, bisogna tornare alla quarta puntata di Ballando con le Stelle. Allora, Selvaggia Lucarelli, dopo la performance di Tripoli e Magnini, fece questo discorso:

“Devo dire che sul piano della coppia vedo poca sintonia, nel senso lei è la ballerina delle ballerine. Non per sminuire le altre, però lei riesce davvero a valorizzare il suo ballerino come poche. Ha fatto ballare veramente chiunque, devo dire che come coppia siete un po’ freddi, è la prima volta che vedo Alessandra così rigida, e stasera vi ho guardati proprio da questo punto di vista. Ho deciso di non guardare la tecnica e di guardare voi due e manca qualcosa. Se tu ti riguardi, noterai che non la guardi mai negli occhi, sei sfuggente, se ti riguardi mi darai ragione, per due volte lei ha provato a darti la mano, tu hai scansato la sua mano, si vede che non c’è chimica. Allora la mia domanda è: c’è un po’ di rigidità nei confronti di Alessandra?“.

Dopo le puntualizzazioni di Lucarelli, era intervenuto Mariotto. E non aveva usato il fioretto: “Sì c’è rigidità, ma è colpa della moglie! Ci aspettiamo più complicità tra te e la ballerina, trova il modo, ma deve esserci di più, perché stasera non c’è stata”. Queste parole avrebbero fatto infuriare Magnini. Ecco spiegato il suo sfogo nell’ultima puntata di Ballando.

La risposta di Giorgia Palmas e di Magnini al video

Sotto al video pubblicato da Parpiglia, si è fatta viva Giorgia Palmas che ha così commentato: “È uno sfogo relativo alla partecipazione ad un altro programma, non Ballando, si vede pure che è pomeriggio. E Fili è vestito come in quella puntata e credo sia normale poterci rimanere male, se vieni invitato per parlare di ballo e di un’esperienza bellissima e chiacchierate e titolo virano totalmente da un’altra parte. Non facciamo quelli tutti d’un pezzo che non rimangono male, siamo umani ed è normale, tanto quanto avere sfoghi. Era stata quella una situazione poco rispettosa anche nei confronti di Alessandra che si è ritrovata li a parlare di altro e non della loro esperienza. Tutto qui. Ciao Gabri!”.

Anche Magnini ha risposto a Parpiglia: “Video di due settimane fa e relativo alla mia presenza al programma LA VOLTA BUONA. Infatti sono vestito ancora come ero al programma. Vengo invitato insieme ad Alessandra per fare promozione al programma. Ci aspettiamo di parlare della rumba. Ballo dove sono stato bravissimo. Invece il trafiletto di entrata era: gelosia ecc ecc. Tutta l’intervista dove suggerivano a mia moglie di non venire più a vedermi. Battute continue e nessun riferimento invece a quello che ero andato a fare”.

“Ci sono rimasto molto male e ho fatto questa storia. Che poi ho cancellato perché a mente fredda ho pensato di lasciar perdere un’ennesima volta. E non cadere in queste trappole. Quindi ASSOCIARE QUESTO VIDEO a BALLANDO CON LE STELLE e a questo SABATO non è corretto. Scrivo solo per fare CHIAREZZA”, ha concluso Magnini.

Riassumendo, il video sfogo cancellato da Magnini era contro La Volta Buona, ma, viene da pensare, pure contro chi ha iniziato a parlare della presunta gelosia della moglie, in particolare Mariotto.