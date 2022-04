Giorgia Palmas e Magnini, secondo figlio e nuovo matrimonio: c’è la data

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono pronti a sposarsi per la seconda volta. Il matrimonio della coppia è stato rinviato più volte a causa dell’emergenza Coronavirus e lo scorso anno i due hanno optato per il rito civile in gran segreto. Ora che la situazione sanitaria è migliorata la soubrette sarda e lo sportivo sono pronti a sposarsi per la seconda volta alla presenza di numerosi ospiti.

A Verissimo di Silvia Toffanin Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno annunciato la data delle loro nozze: il grande giorno è stato fissato al prossimo sabato 14 maggio. Pronti già gli abiti nuziali: l’ex Velina di Striscia la notizia ha ammesso di aver provato un vero e proprio colpo di fulmine per il suo vestito, che aveva scelto prima dello scoppio della pandemia.

Confermati i testimoni di nozze: per Giorgia Palmas l’influencer ed ex attrice e conduttrice Elena Barolo, conosciuta grazie al tg satirico di Antonio Ricci. Per Filippo Magnini, invece, il migliore amico Fabrizio. Per entrambi si tratta del primo matrimonio: la Palmas ha avuto una figlia da una precedente relazione, quella con l’ex calciatore Davide Bombardini che però non ha mai sposato.

Oltre al matrimonio Giorgia e Filippo hanno confidato che sognano un altro figlio insieme dopo l’arrivo della piccola Mia, nata due anni fa. “Lasciamo fare al destino”, hanno spiegato a Silvia Toffanin, mostrandosi più complici e uniti che mai. La Palmas e Magnini hanno confessato di avere tanti altri progetti e che sarebbe stato molto bello incontrarsi un po’ prima.

Tra l’altro entrambi hanno festeggiato recentemente il traguardo dei 40 anni e il bilancio è sia per la showgirl sia per l’ex nuotatore più positivo che mai. Professionalmente e privatamente Magnini e la Palmas sono soddisfatti del loro percorso.

La storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Giorga Palmas e Filippo Magnini stanno insieme dal 2018. A farli conoscere degli amici in comune. La soubrette è stata conquistata dal tiramisù di Magnini. Prima di questo incontro la Palmas è stata legata per cinque anni al biker e inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti mentre Magnini ha amato la nuotatrice Federica Pellegrini.