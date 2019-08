Giorgia Meloni apprensiva per la figlia dopo un brutto periodo

La figlia di Giorgia Meloni in piscina e la continua apprensione della politica di destra

Giorgia Meloni ha dovuto superare un periodo difficile. E non in politica. La sua serenità è stata messa in pericolo da uno stalker che professava di essere il padre di sua figlia, la piccola Ginevra. La leader di Fratelli d’Italia ha adottato ogni contromisura per evitare il contatto della bambina con l’uomo, che comunque, da Caserta, è volato fino a Roma: un’azione, questa, che gli è costata gli arresti domiciliari. Nonostante la condanna allo stalker, Giorgia Meloni è più che mai guardinga, soprattutto quando è in luoghi pubblici assieme alla figlia Ginevra. Il settimanale Oggi ha pizzicato mamma e figlia in piscina.

Lo stalker di Giorgia Meloni arrestato, ma lei non è completamente tranquilla

Oggi ha sottolineato quanto sia diventata apprensiva la Meloni dopo quello che le è accaduto: “Questo eccesso di premura si spiega con una recente vicenda in cui Giorgia Meloni è stata presa di mira da uno stalker. L’uomo, originario della provincia di Caserta, si è manifestato la prima volta su Facebook, dove ha sostenuto ripetutamente di essere il padre di Ginevra e aveva accusato l’onorevole di avergli strappato la figlia”.

Giorgia Meloni e Ginevra, una giornata di relax (ma lei ha sempre gli occhi aperti)

Lo stalker si è presentato a Roma, per poi ritornare su Facebook, dove ha nuovamente ribadito di essere lui il vero padre di Ginevra: “Nei giorni scorsi, lo strano personaggio è tornato alla carica sui social e questa volta gli agenti di pubblica sicurezza di Trentola Duecenta (Caserta) hanno potuto contestagli ‘condotte reiterate, moleste e minacce’ e lo hanno messo agli arresti domiciliari”. Giorgia Meloni e Andrea Giamburo non si faranno di certo rovinare la vita, anche se un pizzico di preoccupazione c’è sempre: “Il pericolo a questo punto sembra essere scongiurato. Ma il ricordo delle notti d’ansia è ancora fresco e Giorgia continua a tradire una certa preoccupazione. Non perde di vista la piccola, appena può la stringe tra le braccia ed è come se volesse proteggerla sotto un telo da bagno bianco”.