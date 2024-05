Giorgia Crivello in dolce attesa dopo l’aborto: il dolce annuncio

Dopo la tempesta arriva sempre il sole: lo sanno molto bene Giorgia Crivello e Stefano Laudoni che tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta. Pochi minuti fa infatti, l’influencer e il marito hanno annunciato con estrema gioia che a breve coroneranno il loro più grande sogno e allargheranno la famiglia.

L’annuncio commovente di Giorgia Crivello

La comunicazione ufficiale della gravidanza è stata data dalla stessa Giorgia Crivello, che per l’occasione ha postato un carosello di immagini sul suo profilo di Instagram. Fotografie che la ritraggono insieme al marito cestista in alcune pose molto divertenti e scelte ad hoc per richiamare il mestiere del futuro papà.

“Sinceramente non so da dove iniziare. Sono stati dei mesi emozionanti ma dall’altro lato ricchi di preoccupazione per noi, sopratutto dopo l’ultima esperienza che abbiamo avuto.” Queste le prime parole scelte dalla Crivello per annunciare l’arrivo di baby Laudoni.

Il riferimento a quell‘”ultima esperienza” è chiaro: poco più di un anno fa, a gennaio 2023, la coppia aveva comunicato a tutti i loro followers di aver perso il loro primo bambino. Un annuncio drammatico che aveva colpito particolarmente i fans della Crivello, venuti a conoscenza da pochissimo tempo della gravidanza dell’influencer. Nel corso di una visita di controllo, i due avevano scoperto che il cuore del loro bambino aveva smesso di battere: una vera e propria doccia fredda che però non ha impedito loro di continuare a combattere per realizzare il sogno di allargare la loro famiglia.

L’influencer ha quindi proseguito il discorso spiegando perché lei e il marito abbiano deciso di tenere nascosta la gravidanza fino a oggi: “La nostra scelta è stata semplicemente quella di aspettare fino a che non avessimo avuto in mano l’esito di esami approfonditi che abbiamo deciso di fare, per sentirci più sereni e per proteggere uno dei nostri più grandi sogni.”

Infine, un ringraziamento speciale a chi in questi mesi le è stato vicino: “Vi ringrazio immensamente per le vostre parole meravigliose e per i pensieri che avete avuto per me… Grazie anche a chi aveva capito tutto ed ha avuto l’empatia di rispettare le paure così enormi di questo momento… La nostra famiglia diventa più grande e noi ancora non abbiamo realizzato“.

Naturalmente, sono stati tantissimi gli auguri arrivati alla coppia, sia da parte di personaggi del mondo dello spettacolo come Emis Killa e Chiara Ferragni, che da parte dei fans della coppia. Tra tutti però, il commento più importante e che ha catturato l’attenzione di tutti è stato sicuramente quello del futuro papà, Stefano Laudoni, che ha così espresso l’estrema gioia che prova in questo momento: “Il sogno che aspettavo da tutta la vita, il coronamento del nostro amore. Non vediamo loro di averti tra di noi mamma e papà ti aspettano con tutto il cuore e l’amore di questo mondo.”