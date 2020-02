A GionnyScandal piace Annalisa Scarrone: la rivelazione a Vieni da me

GionnyScandal è tornato a Vieni da me per una lunga intervista sulla sua carriera e sui suoi colleghi tra cui Morgan e Ghali. Tra un aneddoto e una curiosità, il rapper ha fatto una rivelazione che ha stupito molto la padrona di casa Caterina Balivo. Gionny – il cui vero nome è Gionata Ruggieri – ha ammesso di avere un debole per Annalisa Scarrone, la raffinata interprete lanciata da Amici di Maria De Filippi nel 2011. Scandal è stato invitato dalla Balivo a commentare le recenti performance di Achille Lauro al Festival di Sanremo e il 28enne non ha potuto non menzionare lo splendido duetto con Annalisa. Mentre si complimentava con Achille Gionny si è lasciato andare a più di qualche complimento su Annalisa, alla quale ha addirittura fatto una proposta a mezzo tv.

Le dichiarazioni di GionnyScandal su Annalisa Scarrone a Vieni da me

“Il duetto di Sanremo tra Achille Lauro e Annalisa mi è piaciuto molto. In realtà a me piace molto lei, è una bellissima ragazza. Cioè guardatela”, ha detto un tantino imbarazzato GionnyScandal a Vieni da me. Il cantante milanese non ha esitato a definire la collega “la donna ideale”, per poi passare a fare una vera e propria proposta in diretta tv. “Avevo una fidanzata ma ora sono single. Quindi Annalisa, se vuoi sono qui…”, ha dichiarato Gionny con la testa china, quasi intimorito dalla situazione. Chissà se la Scarrone ascolterà l’appello del collega…

La situazione sentimentale attuale di Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Negli ultimi anni ha amato un autore musicale ma la relazione è giunta al capolinea lo scorso anno. Di recente si è parlato di una nuova liaison per la cantante di Savona ma non c’è nulla di certo. GionnyScandal ha dunque qualche chance di conquistare Nali?