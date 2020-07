Giò Di Tonno papà bis: è nato il secondo figlio dell’artista

Fiocco azzurro per Giò Di Tonno. L’attore e cantante – noto perlopiù per il ruolo di Quasimodo nel musical Notre-Dame de Paris – ha annunciato su Instagram la nascita del secondo figlio. Annuncio arrivato due giorni dopo l’effettiva nascita del bambino. Di Tonno si è concesso del tempo per stare più vicino al piccolo prima di dare la lieta notizia. Il neonato è stato chiamato Noah ed è nato lo scorso 16 luglio 2020. Per Giò – vero nome Giovanni Di Tonno – si tratta del secondo figlio dopo il primogenito Jad, che oggi ha 7 anni. Entrambi sono frutto del grande amore tra l’interprete 47enne e la moglie, la fotografa italo-marocchina Sara Benmessaoud sposata nel 2015.

Giò Di Tonno vita privata: l’attore è molto riservato

Nonostante la popolarità e il successo raggiunti prima con Notre-Dame de Paris e poi con la vittoria al Festival di Sanremo 2008, Giò Di Tonno è sempre stato assai riservato sulla sua vita privata. Poche le dichiarazioni sulla sua famiglia, alla quale è legatissimo. In quarantena Giò si è rilassato con la moglie Sara e il figlio Jad in attesa del secondogenito Noah. Una vera e propria benedizione per Di Tonno, che è spesso in giro per via del suo lavoro nel mondo dello spettacolo. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sull’arrivo di Noah. Giò si è limitato ad assicurare che questa nascita ha completato la sua famiglia e l’ha unita ancora di più.

Sara Benmessaoud, chi è la moglie di Giò Di Tonno

Sara Benmessaoud è una fotografa italo-marocchina. La sua relazione con Giò Di Tonno è iniziata ben venti anni fa, come raccontato dal diretto interessato in una intervista a Vieni da me di Caterina Balivo. Il primo incontro è avvenuto a Pescara, grazie ad amici in comune e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Sara è molto timida e raramente compare accanto al marito. Di recente ha però fatto uno strappo alla regola: ha inviato un dolce video messaggio a Giò proprio durante la chiacchierata con la Balivo. Nessuno dei due ha mai parlato apertamente della seconda gravidanza, che è stata vissuta col massimo riserbo.