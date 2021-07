Gino Paoli sta ancora male: annullato un altro concerto

By

Ancora problemi di salute per Gino Paoli. Nelle ultime ore è stato annullato un altro concerto del cantautore 86enne. Paoli doveva esibirsi domenica 8 agosto al 42° Festival della Versiliana ma l’evento è stato cancellato. A riferirlo è stata la fondazione La Versiliana, che ha inviato a Gino i più sinceri auguri di pronta guarigione, informando che sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti entro il 23 agosto.

Quello al Festival della Versiliana è solo l’ultimo concerto che Gino Paoli è stato costretto a cancellare quest’estate per via delle sue condizioni di salute. L’ex di Stefania Sandrelli è stato costretto a rinunciare a molti concerti già previsti per la bella stagione. Quello del 26 luglio con Danilo Rea all’Arena San Domenico di Forlì è stato rinviato a settembre, con una nuova data che sarà comunicata a breve.

Pochi giorni prima era stato comunicato che Gino Paoli avrebbe saltato anche un altro appuntamento, la serata finale di Umbria Jazz 21 prevista per domenica 18 luglio all’Arena Santa Giuliana, a causa di una indisposizione. Prima ancora la serata in programma il 12 luglio all’Auditorium Parco della Musica era stata rinviata a data da destinarsi. In quell’occasione l’artista aveva comunicato di essere impossibilitato ad esibirsi a causa di una labirintite acuta.

Quest’estate Gino Paoli era impegnato in tour sia come solista che in coppia con l’amico Danilo Rea, suo collaboratore da ormai diversi anni. Nessun commento è arrivato da parte dello staff di Gino sui social network. I profili Facebook e Instagram sono inattivi da tempo.

La vita privata di Gino Paoli

In una intervista dello scorso anno Gino Paoli ha raccontato di aver trascorso il lockdown a Genova, con tutta la sua famiglia. L’artista è sposato dal 1991 con l’autrice musicale Paola Penzo. La coppia ha avuto tre figli, ormai grandi, Niccolò, Tommaso e Francesco.

Gino Paoli è inoltre padre di Giovanni, nato nel 1964 dalla prima moglie Anna, mentre ha avuto Amanda dalla relazione con Stefania Sandrelli. Impossibile poi non parlare della lunga storia d’amore tra Gino e Ornella Vanoni: i due oggi hanno mantenuto un ottimo rapporto.