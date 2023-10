Gino D’Acampo: grave incidente per il volto di Bake Off, come sta

Gino D’Acampo, famoso chef e personaggio televisivo italiano, è recentemente rimasto coinvolto in un incidente, avvenuto durante le riprese del suo show Emission Impossible. Il cuoco, noto per programmi come Bake Off Italia – Dolci in forno e Fuori menù, è, tra l’altro, furioso con l’emittente britannica ITV: ecco perché.

Il grave incidente di D’Acampo e il racconto di un testimone

Accaduto mercoledì 18 ottobre a Vienna durante le riprese in esterna del suo show, l’incidente si sarebbe verificato mentre Gino D’Acampo era impegnato in un’acrobazia in sella ad uno slittino. Lo chef, in discesa mentre teneva in mano un bicchiere da cocktail, si sarebbe scontrato in modo piuttosto violento contro una donna e i suoi due figli. Uno dei due bambini, stando a quanto riportato da The Sun, avrebbe subìto una commozione cerebrale, mentre lo chef sarebbe stato soccorso dal personale medico di un’ambulanza.

Complice l’incidente, la produzione di Emission Impossible, show targato ITV, è stata interrotta. Un testimone ha però raccontato al quotidiano britannico maggiori dettagli su quanto accaduto: “C’era sangue dappertutto, e uno dei ragazzi aveva il sangue che gli colava dalla bocca“. “La mamma e l’altro bambino hanno avuto una commozione cerebrale, ed è stata immediatamente chiamata un’ambulanza mentre Gino è stato medicato sul posto“.

D’Acampo irritato con i responsabili di ITV: ecco perché

Lo chef, tuttavia, è alquanto irritato con i responsabili dell’emittente televisiva che, nonostante quanto successo e le condizioni in cui versa, non si sarebbero minimamente sincerati delle sue condizioni e del suo stato di salute. In poche parole, Gino D’Acampo non avrebbe ricevuto nemmeno una telefonata: “Sono scioccato di non aver ricevuto una telefonata da ITV per sapere come sto e non vedo l’ora di parlare con loro di tutto questo” sono state le parole del noto personaggio televisivo.

Come se non bastasse, proprio quando il peggio sembrava essere alle spalle, D’Acampo ha visto le sue condizioni peggiorare rapidamente a causa di un’infezione. Con la febbre a 40 gradi, il noto chef ha avuto bisogno di ulteriori cure mediche e ha dovuto seguire una cura antibiotica. Per quanto riguarda l’emittente ITV, invece, al momento non ha rilasciato dichiarazioni.

Visto lo stato di salute di Gino D’Acampo, e la sua irritazione per il comportamento dei responsabili della rete, non è dato sapere se la produzione di Emission Impossible riprenderà in breve tempo, o se si deciderà di interromperla in maniera definitiva.