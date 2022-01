Ginnifer Goodwin ha offerto il seme di suo marito Josh Dallas a un’amica

Ginnifer Goodwin dal cuore grande. L’attrice americana – diventata popolare grazie al film cult La verità è che non gli piaci abbastanza – ha confidato di aver offerto il liquido seminale del marito Josh Dallas a un’amica single. Proprio così: la donna vorrebbe diventare madre ma non riesce a trovare il partner giusto e Ginnifer le ha proposto di usare la sua dolce metà come donatore di sperma!

Nel corso di un’intervista al programma SiriusXM’s Pop Culture Spotlight with Jessica Shaw, Ginnifer Goodwin ha ribadito che per lei l’idea è fantastica e assolutamente realizzabile. Sarebbe bello per Ginnifer avere un altro erede di Josh al mondo e allo stesso tempo far felice la sua amica. Dallas e l’altra ragazza, però, non sarebbero così convinti della proposta della Goodwin che – almeno per il momento – non è stata accettata.

Ginnifer Goodwin e Josh Dallas si sono conosciuti e innamorati nel 2012, sul set della serie tv C’era una volta (Once Upon a Time). Lei indossava i panni di Biancaneve/Mary Margaret Blanchard mentre lui quelli del Principe Azzurro/David Nolan. Tra un ciak e l’altro Ginnifer e Josh sono stati travolti dalla passione e oggi formano una delle coppie più solide e affiatate dello showbiz americano.

La love story tra Ginnifer Goodwin e Josh Dallas

Nel 2014 la coppia è convolata a nozze (per Josh Dallas si è trattato del secondo matrimonio dopo quello durato dal 2007 al 2011 con l’attrice Lara Pulver). Lo stesso anno è nato il primogenito Oliver Finlay mentre nel 2016 è arrivato Hugo Wilson. Per la Goodwin non sarebbe un problema avere un altro figlioccio da accudire ma il marito Josh Dallas, tra i protagonisti anche di Manifest, non sarebbe della stessa idea.

Nel frattempo Ginnifer Goodwin è tornata a recitare dopo un periodo di pausa seguito alla fine di Once upon a time, che l’ha resa popolare negli Stati Uniti e in Europa. La 43enne è la protagonista di Pivoting, nuova serie di Fox. Josh Dallas è invece pronto a tornare sul set di Manifest: la quarta stagione sarà prodotta da Netflix dopo la cancellazione su NBC.