L’Eredità, la Professoressa Ginevra Pisani palpeggiata a Milano

Brutta disavventura a Milano per Ginevra Pisani. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi Professoressa de L’Eredità di Rai Uno è stata palpeggiata in strada mentre si recava ad un appuntamento di lavoro. È stata la stessa 21enne, ex fidanzata dell’ex tronista Claudio D’Angelo, a raccontare tutto su Instagram. Attraverso una serie di Instagram stories, la web influencer napoletana ha sfogato tutta la propria rabbia, rimarcando collera e sconforto per quanto accaduto. Soprattutto perché nonostante la presenza di altre persone nessuno ha fatto qualcosa per aiutare Ginevra, che è scoppiata a piangere subito dopo quanto è successo.

Il racconto di Ginevra Pisani su quello che è successo a Milano

Il fatto è avvenuto lo scorso venerdì a Milano, nei pressi della stazione centrale. Ginevra Pisani aveva appuntamento in un negozio di parrucchieri e visto che doveva restare in città per l’apericena aveva già scelto un look per la sera: minigonna di jeans con maglioncino e stivali alti. “Mentre stavo attraversando la strada e altre persone mi stavano venendo incontro per attraversare verso il lato posto. Tra di loro sbuca un ragazzo nero che decide di toccarmi il sedere. Ma non toccarlo così…mi ha dato proprio un bello schiaffo!”, ha detto Ginevra, come potete vedere nel video più in basso. “Racconto tutto perché nessuno si deve permettere di toccare un’altra persona senza la sua volontà”, ha aggiunto la Pisani, che non è stata aiutata da nessuno nonostante le lacrime.

Ginevra Pisani: “Continuerò ad indossare la minigonna”

Attraverso il suo account social, Ginevra Pisani ha ribadito che continuerà a vestirsi come vuole. “Ancora oggi, in Italia, se indossi una minigonna te la cerchi, te lo meriti. No, non funziona così. E continuerò ad indossare la minigonna”, ha assicurato la ragazza.