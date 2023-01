Gina Lollobrigida, parla il figlio: gli ultimi giorni, racconto straziante

Nel corso della puntata di Storie Italiane di quest’oggi, 20 gennaio, Eleonora Daniele è tornata a parlare dell’indimenticabile Gina Lollobrigida, scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 16 gennaio. In questi giorni dopo la sua scomparsa in tv non si fa altro che parlare degli ultimi anni di vita dell’attrice, tormentati da una serie di beghe legali legate al suo patrimonio che l’hanno vista coinvolta togliendole parecchia serenità. Ebbene, per parlare della “Bersagliera” quest’oggi si è espresso ai microfoni della trasmissione anche il figlio, Andrea Milko Skofic, avuto dall’ex marito Milko Škofič.

Andrea Milko Skofic, presente al funerale della madre, ha quindi avuto la possibilità di raccontare gli ultimi giorni della donna, vissuti in completo silenzio. In base al suo racconto, infatti, per un problema alla gola Gina Lollobrigida ha passato i giorni precedenti alla morte senza poter proferire parola.

Le parole di Andrea Milko Skofic, segnate dal dolore, sono state particolarmente strazianti e dipingono l’immagine di un figlio amorevole e fedele, contrariamente ad alcuni dei personaggi che di recente hanno orbitato intorno a lei. Qui il toccante commento di Škofič:

“In questo momento si deve ricordare una persona, non mi importa di quello che si dice. Io ho pensato a lei, non ho pensato alle dicerie. Non posso dire molto altro perché ci sono due processi penali in corso. […] Mi è mancato il tempo con lei per fare cose che volevo fare. Ci sono molte cose che avrei voluto dirle, abbiamo comunicato con lo sguardo, cose nostre.”

Il figlio e la madre, negli ultimi anni, si erano molto allontanati. Il motivo era legato alla querelle che vedeva coinvolti Škofič e il manager e tuttofare della Lollobrigida, Andrea Piazzolla. Mentre l’attrice vedeva il suo collaboratore come un vero e proprio figlio, non lo stesso si può dire dei suoi familiari, che hanno iniziato a puntare il dito sul fatto che stesse sfruttando l’anziana attrice per i suoi interessi.

Parlando a Storie Italiane, dunque, Škofič ha tenuto a sottolineare che alla fine con la vecchia madre era in qualche modo riuscito a ricostruire un rapporto, commentando: “Sono il figlio, prima che lei se ne andasse ci siamo guardati negli occhi e ci siamo capiti, tutto questo fumo intorno non ha senso”.

La famiglia di Gina Lollobrigida, ora, dovrà affrontare la delicatissima questione dell’ingente eredità della “Bersagliera”. Ufficialmente, almeno per ora, non risulta esistere un testamento sottoscritto dalla diva: se ciò fosse confermato, il figlio Andrea sarebbe a questo punto l’unico vero erede della diva, come riportato anche da Today.

La somma di denaro di cui si parla è ingente: si parla di circa 10 milioni di euro, nei quali sono inclusi anche due importanti e lussuosi case a Roma e in Toscana.