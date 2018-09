Gina Lollobrigida in ospedale: annuncio in diretta a Domenica In

Domenica In, Gina Lollobrigida assente da Mara Venier: attrice in ospedale

AGGIORNAMENTO: Alla fine della puntata in diretta di Domenica In, Gina Lollobrigida si è collegata telefonicamente con Mara Venier e ha comunicato ai suoi fan di stare bene e che sarà presto in studio!

Colpo di scena del tutto inaspettato nella prima puntata di Domenica In. Mara Venier aveva invitato in studio la grandissima Gina Lollobrigida. Un brutto imprevisto ha però mandato tutto all’aria. La nota e amatissima attrice si è infatti vista costretta a non presentarsi in studio a causa di un improvviso e spiacevole incidente. La zia d’Italia ha infatti scoperto cosa è accaduto alla donna mentre era intenta a condurre la sua trasmissione. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. La Lollobrigida si trova al Pronto Soccorso dell’ospedale di Roma Sant’Eugenio, da cui si è collegato l’assistente personale e caro amico della donna Andrea Piazzolla

Gina Lollobrigida assente a Domenica In: collegamento dall’ospedale di Roma

L’amico di Gina ha dichiarato: “Eravamo pronti ad uscire, poi ci siamo resi conto che a Gina usciva del sangue dal naso.” Successivamente, l’imprenditore ha fatto sapere che i dottori hanno dichiarato che è tutto apposto e che la fuoriuscita di sangue è stata interrotta. In ogni caso, l’attrice non ha assolutamente intenzione di deludere i suoi fan e per questo motivo sarà presente in studio a Domenica In la prossima settimana.