Gina Lollobrigida, telefonata a Domenica In: ecco come sta l’attrice

Domenica In, telefonata a Gina Lollobrigida dopo il ricovero: ecco cosa è successo e come sta l’attrice

La settimana scorsa la grande Gina Lollobrigida sarebbe dovuta essere ospite di Mara Venier a Domenica In. A causa di un imprevisto dell’ultimo minuto, la donna non ha potuto più prendere parte alla trasmissione di Rai Uno. In ogni caso, la conduttrice si collegò in diretta tv con una giornalista che si trovava fuori l’ospedale dove era stata portata la donna. Sin da subito, il pubblico è stato tranquillizzato dall’assistente personale della diretta interessata. Oggi, è proprio la Lollobrigida a parlare e a rivelare nel dettaglio cosa le è accaduto e come sta. Ad oggi, Gina dichiara di aver deciso di riposarsi ma di stare comunque bene.

Gina Lollobrigida sta bene dopo il ricovero in ospedale: i dettagli a Domenica In

Gina Lollobrigida sta bene e in questi giorni sta riposando. La donna si è fatta portare in ospedale a causa di una improvvisa e preoccupante perdita di sangue dal naso. In ogni caso, i medici hanno tranquillizzato la donna e hanno affermato che si è trattato solo di un innalzamento di pressione e nulla di più. Nonostante ciò, l’attrice ha preferito non essere ancora presente in studio dalla Venier. Durante la diretta di oggi, la Lollobrigida ha poi svelato che sarà a Domenica In la scorsa settimana, salvo imprevisti dell’ultimissimo minuto. In ogni caso, i fan della donna possono stare tranquilli, perché la paura è passata e a tranquillizzare tutti è stata proprio la diretta interessata.

Gina Lollobrigida a Domenica In la prossima settimana: l’attrice conferma

Insomma, l’intervista di Mara a Gina sembra essere pronta ad arrivare. La prossima settimana, l’attrice conta di esserci. Insieme a lei, la conduttrice ha svelato che ci saranno anche Renzo Arbore e Albano Carrisi.