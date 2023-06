Giletti e Goggia “caldissimi, poi arriva Pamela Prati e li ignora”

Sofia Goggia e Massimo Giletti sarebbero stati visti insieme all’Hotel Parco dei Principi di Roma, durante una calda mattinata trascorsa in piscina. Le ultime voci li vorrebbero molto vicini, sebbene non ci siano ancora state delle conferme a riguardo. Sia la sciatrice che il giornalista e conduttore televisivo, infatti, avrebbero sempre mantenuto il totale riserbo sulla natura della loro relazione.

Sofia Goggia e Massimo Giletti: mattinata insieme in piscina

Come riportato da Chi Magazine, i due avrebbero passato una mattinata insieme all’Hotel Parco dei Principi di Roma. La sciatrice si trovava in città per alcuni impegni di rappresentanza, mentre Giletti l’avrebbe raggiunta nella piscina, aperta anche ad ospiti esterni. Sofia e Massimo, al di là di cosa dicono le indiscrezioni, non si sarebbero mai lasciati andare a gesti che vadano oltre l’amicizia, almeno quando si frequentano in pubblico. Fino al momento dell’incontro in piscina, ad ogni modo, sarebbero stati sempre fotografati in presenza di altre persone.

I due si sarebbero sdraiati uno accanto all’altra sui lettini, a mattino ormai inoltrato. Avrebbero chiacchierato e fatto una breve nuotata in una piscina con poche persone presenti. Sia Massimo che Sofia avrebbero comunque mantenuto una certa distanza, non sfiorandosi nemmeno per spalmarsi la crema. Tra i due non ci sarebbe stato alcun sorriso degno di nota, mentre i discorsi fatti sembrerebbero seri. Gli elementi farebbero pensare, stando a quanto riportato da Chi Magazine, che l’incontro in intimità rappresenti un’abitudine e non una novità.

Arriva Pamela Prati: nessun saluto, i due se ne vanno

Ad un certo punto, in piscina sarebbe giunta anche Pamela Prati, passata davanti ai due senza degnarli di un saluto. Prati, che tempo fa era stata ospite da Giletti nella trasmissione Non è l’Arena, si sarebbe sdraiata poco lontano da Goggia e dal giornalista. La coppia sembrerebbe si sia incupita, pur non essendo chiaro se per il mancato saluto o per la fine della privacy, fatto sta che avrebbero raccolto le proprie cose e sarebbero rientrati in albergo.

I due sarebbero riapparsi dopo un paio d’ore e sarebbero usciti dall’hotel separatamente. Prima Giletti con la scorta, poi Goggia. La sciatrice si sarebbe avvicinata alla sua auto, fermandosi a leggere dei messaggi sul telefono che sembrerebbe l’abbiano messa di buon umore.

Sofia Goggia e Massimo Giletti: i prossimi impegni

Sofia Goggia avrebbe, da qualche settimana, ripreso la preparazione atletica. Massimo Giletti è invece reduce della chiusura anticipata di Non è l’Arena, su cui si era espresso anche Urbano Cairo. Le ultime indiscrezioni, inoltre, avrebbero visto Giletti far visita agli studi della Rai, nonostante non sia stato reso noto il motivo. Stando alle ultime voci, non sarebbe da escludere un ritorno del conduttore a Viale Mazzini.